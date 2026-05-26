"Це Київ за три дні": Усик прокоментував суддівські записки у бою з Верховеном

Усик — Верховен / © Associated Press

Чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBC та IBF Олександр Усик прокоментував суддівські записки у бою з нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном, якого він переміг нокаутом.

"Я взагалі про це не думаю. Про картки. Я не можу бути компетентним, бо я — не суддя. Якби я збоку дивився цей бій, то це одне, а я був у ринзі й судити, як суддя порахував якийсь із раундів — це не моє. На картках було так, а в підсумку вийшло отак. І зараз за картки ці щось говорити — це Київ за три дні.

Я взагалі інколи не розумію, як судять судді, й мені здається, що більшість суддів — я їх не засуджую, я просто розмовляю, демагогію розводимо. Щодо того, що людина, яка жодного разу не виходила у ринг, просто навчилася бути суддею. Є ж якісь критерії там. Але це їх робота, вони мають ліцензію, вони її виконують. Слава Богу, що до рішення карток не дійшло нічого", — наводить ТСН слова Усика з пресконференції після бою проти Верховена.

Зазначимо, що на момент завершення бою нідерландець мав мінімальну перевагу на записках одного з суддів, тоді як ще двоє фіксували нічию.

За статистикою ударів Верховен також мав незначну перевагу над Усиком.

Усик переміг Верховена технічним нокаутом в 11-му раунді. Спочатку українець відправив суперника в нокдаун, а потім пішов добивати його і рефері зупинив бій за секунду до завершення 11-го раунду.

Верховен після поразки від Усика обурився рішенням рефері, заявивши, що той передчасно зупинив поєдинок.

Ріко вже подав офіційний протест щодо результату бою з Усиком.

