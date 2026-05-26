Якщо персикове дерево не плодоносить, не треба його рубати: що допоможе вирішити проблему

Багато садівників стикаються з проблемою, коли персикове дерево активно росте, рясно вкривається листям, але майже не дає плодів. Через це дехто навіть вирішує зрізати дерево, вважаючи його безнадійним. Проте досвідчені агрономи запевняють: у більшості випадків ситуацію можна виправити. Часто причина криється у неправильному догляді, нестачі поживних речовин і помилках під час обрізання. Якщо вчасно допомогти дереву, воно може знову почати активно плодоносити.

Правильна обрізка. Персик дуже потребує регулярного формування крони. Якщо дерево роками не обрізати, гілки стають занадто густими, а поживні речовини витрачаються переважно на листя та молоді пагони. Через це плодів стає мало або вони взагалі не зав’язуються. Фахівці радять щороку навесні видаляти сухі гілки, проріджувати крону, обрізати старі та слабкі пагони. Саме правильна обрізка часто повертає дереву здатність активно плодоносити.

Підживлення. Ще одна поширена причина — виснажений ґрунт. Для формування плодів персиковому дереву потрібні калій, фосфор, кальцій, азот у помірній кількості. Якщо дерево отримує забагато азотних добрив, воно починає активно нарощувати зелену масу, але не плодоносить. Саме тому агрономи радять навесні та на початку літа підживлювати персик комплексними добривами для плодових дерев.

Важливо правильно поливати дерево. Персик не любить ані посуху, ані застій води. Особливо важливий полив під час цвітіння, у період формування плодів, у сильну спеку. Нестача вологи може призвести до осипання зав’язі та слабкого врожаю.

Захист від морозів. Персик дуже чутливий до весняних заморозків. Навіть якщо дерево має здоровий вигляд, холод може пошкодити квіткові бруньки, через що плодів майже не буде. Саме тому у холодних регіонах садівники часто обирають морозостійкі сорти або додатково захищають дерева під час весняних похолодань.