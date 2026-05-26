Если персиковое дерево не плодоносит, не нужно его рубить: что поможет решить проблему

Многие садоводы сталкиваются с проблемой, когда персиковое дерево активно растет, обильно укрывается листьями, но почти не дает плодов. Поэтому некоторые даже решают срезать дерево, считая его безнадежным. Однако опытные агрономы уверяют: в большинстве случаев ситуация поправима. Часто причина кроется в неправильном уходе, нехватке питательных веществ и ошибках при обрезке. Если вовремя помочь дереву, оно может снова начать активно плодоносить.

Правильная обрезка. Персик очень нуждается в регулярном формировании кроны. Если дерево годами не обрезать, ветви становятся слишком густыми, а питательные вещества тратятся преимущественно на листья и молодые побеги. Поэтому плодов становится мало или они вообще не завязываются. Специалисты советуют каждый год весной удалять сухие ветки, прореживать крону, обрезать старые и слабые побеги. Именно правильная обрезка часто возвращает дереву способность активно плодоносить.

Питание. Еще одна распространенная причина — истощенная почва. Для формирования плодов персиковому дереву требуются калий, фосфор, кальций, азот в умеренном количестве. Если дерево получает слишком много азотных удобрений, оно начинает активно наращивать зеленую массу, но не плодоносит. Поэтому агрономы советуют весной и в начале лета подпитывать персик комплексными удобрениями для плодовых деревьев.

Важно правильно поливать дерево. Персик не любит ни засуху, ни застой воды. Особенно важен полив во время цветения, в период формирования плодов, в сильную жару. Недостаток влаги может привести к осыпанию завязи и слабому урожаю.

Защита от морозов. Персик очень чувствителен к весенним заморозкам. Даже если дерево выглядит здорово, холод может повредить цветочные почки, из-за чего плодов почти не будет. Именно поэтому в холодных регионах садоводы часто выбирают морозостойкие сорта или дополнительно защищают деревья во время весенних похолоданий.