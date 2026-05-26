Если персиковое дерево не плодоносит, не нужно его рубить: что поможет решить проблему
Персик достаточно требователен, но при правильном уходе он способен ежегодно радовать обильным урожаем сладких и сочных плодов.
Многие садоводы сталкиваются с проблемой, когда персиковое дерево активно растет, обильно укрывается листьями, но почти не дает плодов. Поэтому некоторые даже решают срезать дерево, считая его безнадежным. Однако опытные агрономы уверяют: в большинстве случаев ситуация поправима. Часто причина кроется в неправильном уходе, нехватке питательных веществ и ошибках при обрезке. Если вовремя помочь дереву, оно может снова начать активно плодоносить.
Как заставить персик снова плодоносить
Правильная обрезка. Персик очень нуждается в регулярном формировании кроны. Если дерево годами не обрезать, ветви становятся слишком густыми, а питательные вещества тратятся преимущественно на листья и молодые побеги. Поэтому плодов становится мало или они вообще не завязываются. Специалисты советуют каждый год весной удалять сухие ветки, прореживать крону, обрезать старые и слабые побеги. Именно правильная обрезка часто возвращает дереву способность активно плодоносить.
Питание. Еще одна распространенная причина — истощенная почва. Для формирования плодов персиковому дереву требуются калий, фосфор, кальций, азот в умеренном количестве. Если дерево получает слишком много азотных удобрений, оно начинает активно наращивать зеленую массу, но не плодоносит. Поэтому агрономы советуют весной и в начале лета подпитывать персик комплексными удобрениями для плодовых деревьев.
Важно правильно поливать дерево. Персик не любит ни засуху, ни застой воды. Особенно важен полив во время цветения, в период формирования плодов, в сильную жару. Недостаток влаги может привести к осыпанию завязи и слабому урожаю.
Защита от морозов. Персик очень чувствителен к весенним заморозкам. Даже если дерево выглядит здорово, холод может повредить цветочные почки, из-за чего плодов почти не будет. Именно поэтому в холодных регионах садоводы часто выбирают морозостойкие сорта или дополнительно защищают деревья во время весенних похолоданий.
Что еще поможет реанимировать плодоношение персика. Опытные садоводы советуют регулярно разрыхлять почву вокруг дерева, убирать сорняки у ствола, мульчировать землю, проводить профилактическую обработку от грибковых заболеваний. Здоровое дерево гораздо быстрее восстанавливает плодоношение.