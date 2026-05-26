Купа синців на обличчі: Верховен показав, який має вигляд після поразки від Усика

Ріко Верховен / Фото: Денис Дідківський

Нідерландський кікбоксер Ріко Верховен показав свій стан після поразки нокаутом від чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBC та IBF українця Олександра Усика.

37-річний спортсмен у себе в соцмережах опублікував відео, як снідає сендвічами з "Nutella", на якому видно, що його обличчя вкрите купою синців.

Усик переміг Верховена технічним нокаутом в 11-му раунді. Спочатку українець відправив суперника в нокдаун, а потім пішов добивати його і рефері зупинив бій за секунду до завершення 11-го раунду.

Верховен після поразки від Усика обурився рішенням рефері, заявивши, що той передчасно зупинив поєдинок.

Ріко вже подав офіційний протест щодо результату бою з Усиком.

На момент завершення бою нідерландець мав мінімальну перевагу на записках одного з суддів, тоді як ще двоє фіксували нічию.

За статистикою ударів Верховен також мав незначну перевагу над Усиком.

