РФ вбиває людей, а її повертають до "цивілізації": в ЄС скандал через росіян на Венеційській бієнале

Російське мистецтво знову з’являється на великих європейських майданчиках, а разом із ним — і спроби Москви повернути собі міжнародну легітимність попри війну проти України.

Про це йдеться в матеріалі Politico.

Одним із найгучніших прикладів стало відновлення роботи російського національного павільйону на Венеційській бієнале — одному з найпрестижніших культурних форумів Європи. Вперше після початку повномасштабної війни Росія знову отримала можливість представити себе на цій платформі.

У Європі побачили в цьому пропаганду

Російський павільйон викликав різку реакцію серед європейських політиків, українських митців та активістів.

Віцепрезидентка Європарламенту Піна Пічерно заявила Politico, що павільйон “ніколи не мав відкриватися”, назвавши його “гімном пропаганди режиму”.

Критики участі РФ наголошують: йдеться не стільки про мистецтво, скільки про спробу Москви нормалізувати свою присутність у Європі на тлі війни.

Кураторка українського павільйону Ксенія Малих заявила, що присутність Росії на Бієнале є спробою “нормалізувати війну”.

Росія повертається не лише через культуру

Повернення РФ на Бієнале стало частиною ширшої тенденції. Останнім часом російських спортсменів також поступово допускають до міжнародних змагань у різних видах спорту.

Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний раніше заявляв, що такі рішення створюють небезпечний сигнал: грубі порушення міжнародного права можуть не мати довгострокових наслідків.

Литовський євродепутат Петрас Ауштрявічюс наголосив, що Росія використовує культуру і спорт як інструменти державної політики та пропаганди.

У Венеції протестували проти участі РФ

Біля російського павільйону проходили акції протесту. На виставці з’явилися синьо-жовті наліпки в пам’ять про українських митців, які загинули від початку повномасштабної війни.

Активісти заявляли, що Росія веде війну не лише зброєю, а й через культуру, спорт і відновлення свого іміджу на міжнародній арені.

Засновниця Pussy Riot Надя Толоконникова заявила Politico, що Москва намагається “нормалізувати свої злочини” через мистецтво, спорт, оперу, шахи та інші сфери.

Що це означає

Ключова загроза, на думку критиків, полягає не в окремій виставці, а в поступовому поверненні Росії до європейського публічного простору.

Москва продовжує війну проти України, але водночас намагається через культуру і спорт створити враження, що її ізоляція завершується. Саме це і викликає найбільше занепокоєння в Україні та серед частини європейських політиків.

