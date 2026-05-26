Монфіс розчулив до сліз Світоліну своєю прощальною промовою на Roland Garros

Гаель Монфіс та Еліна Світоліна / instagram.com/g.e.m.s.life

Французький тенісист Гаель Монфіс, який є чоловіком першої ракетки України Еліни Світоліної, розчулив її до сліз після свого останнього матчу в кар'єрі на Roland Garros.

Вже в першому колі змагань 39-річний Монфіс зазнав поразки від свого співвітчизника Уго Гастона — 2:6, 3:6, 6:3, 6:2, 0:6. Матч тривав 3 години 22 хвилини.

Для Гаеля цей матч став останнім на Roland Garros. Раніше він оголосив, що завершить кар'єру після цього сезону.

Під час поєдинку на арені була присутня Світоліна, яка підтримувала свого чоловіка та емоційно реагувала на події на корті.

Після матчу Монфіс зворушиливо звернувся до своєї коханої — Еліна під час його промови не змогла стримати сліз.

"Зараз я хочу подякувати Еліні. Я хочу подякувати своїй дружині, бо без неї, можливо, мене не було б тут сьогодні. Ми разом уже вісім років, вісім прекрасних років ти поруч зі мною. Але я говорю не про Еліну Світоліну як тенісистку, я говорю про Еліну як мою дружину, яка поруч у будь-якій ситуації, у будь-який момент. Яка завжди підтримувала мене як чоловіка, не тільки як тенісиста, яка завжди була поруч, коли я сумнівався, яка завжди вміла підбадьорити мене. І найголовніше: ти подарувала мені найбільший подарунок — нашу доньку. Я кохаю тебе", — сказав Монфіс.

Зазначимо, що у середині жовтня 2022 року Світоліна вперше стала мамою. Українка народила від Монфіса доньку, якій дали ім'я Скай.

Додамо, що сама Еліна продовжує виступи на Roland Garros-2026. У стартовому колі вона здобула надважку перемогу над угоркою Анною Бондар. У другому раунді українка зіграє проти іспанки Кейтлін Кеведо.

