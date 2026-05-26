Потяг врізався у шкільний автобус з дітьми: є загиблі (фото)

Аварія в Бельгії. / © Associated Press

У вівторок, 26 травня, сталося смертельне зіткнення потяга із шкільним автобусом в бельгійській комуні Буггенхаут, що за 40 км від Брюсселя. Загинуло щонайменше четверо осіб.

Про це повідомляє місцева прокуратура та влада, повідомляє Sky News.

Смертельна аварія сталася залізничному переїзді. У салоні мікроавтобуса, який віз учнів до школи, перебувало дев’ять осіб: семеро дітей, а також водій і супровідник. У ДТП загинуло двоє школярів, яким було 12 і 15 років, а двоє дорослих. П’ятьох дітей з важкими травмами також доставили до лікарні. Їхній стан зараз стабільний.

Водночас ніхто з пасажирів поїзда не постраждав. Рятувальники евакуювали з вагонів 100 осіб.

Що відомо про аварію

За попередніми даними, під час зіткнення переїзд був закритий, коли поїзд врізався в автобус.

«Записи з камер відеоспостереження показують, що світлофор був червоним, а шлагбаум опущений. Машиніст поїзда також розпочав екстрене гальмування, але зіткнення уникнути не вдалося», — наголосив представника бельгійського оператора залізниць Infrabel Томас Бекен.

Наразі поліція проводить розслідування і намагається з’ясувати, чому транспортний засіб їхав на червоне світло.

У Бельгії сталася моторошна аварія з потягом і шкільним автобусом. / © Associated Press

