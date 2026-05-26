- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 312
- Час на прочитання
- 2 хв
Потяг врізався у шкільний автобус з дітьми: є загиблі (фото)
Кривава трагедія сталася на залізничному переїзді.
У вівторок, 26 травня, сталося смертельне зіткнення потяга із шкільним автобусом в бельгійській комуні Буггенхаут, що за 40 км від Брюсселя. Загинуло щонайменше четверо осіб.
Про це повідомляє місцева прокуратура та влада, повідомляє Sky News.
Смертельна аварія сталася залізничному переїзді. У салоні мікроавтобуса, який віз учнів до школи, перебувало дев’ять осіб: семеро дітей, а також водій і супровідник. У ДТП загинуло двоє школярів, яким було 12 і 15 років, а двоє дорослих. П’ятьох дітей з важкими травмами також доставили до лікарні. Їхній стан зараз стабільний.
Водночас ніхто з пасажирів поїзда не постраждав. Рятувальники евакуювали з вагонів 100 осіб.
Що відомо про аварію
За попередніми даними, під час зіткнення переїзд був закритий, коли поїзд врізався в автобус.
«Записи з камер відеоспостереження показують, що світлофор був червоним, а шлагбаум опущений. Машиніст поїзда також розпочав екстрене гальмування, але зіткнення уникнути не вдалося», — наголосив представника бельгійського оператора залізниць Infrabel Томас Бекен.
Наразі поліція проводить розслідування і намагається з’ясувати, чому транспортний засіб їхав на червоне світло.
Як повідомлялося, у пакистанському місті Кветта смертник підірвав себе на залізничному вокзалі. Понад 20 людей загинуло, а 71 особа дістала важкі поранення. Відповідальність за теракт взяло на себе угруповання «Армія визволення Белуджистану» (BLA), яке виступає за відокремлення регіону від Пакистану.