2026 року всі забудуть про матові помади: головний тренд — доглянуті губи

Світ beauty офіційно втомився від надто «ідеальних» губ. Чіткий контур, щільний матовий фініш і складний lip combo, який ще кілька років тому був головним символом трендового макіяжу, поступово здають позиції. Натомість у 2026 році на перший план виходить нова естетика — природні, зволожені та доглянуті губи.

Новий тренд уже отримав назву «subtle pout» — м’які, доглянуті губи з легким блиском і максимально натуральним виглядом. Тепер головне завдання косметики — не «перемалювати» губи, а зробити їх здоровими, гладкими та зволоженими.

Б’юті-експерти пояснюють: сучасні покупці дедалі більше обирають комфорт і догляд замість складного макіяжу. Якщо раніше головним продуктом у косметичці була матова помада, то тепер її місце займають бальзами, lip oils і гібридні засоби, які поєднують декоративний ефект із повноцінним skincare-доглядом.

Саме на цю тенденцію сьогодні реагують і бренди. Новий бренд LIPS ID представляє функціональний догляд за губами для будь-яких пригод — унісекс-лінійку засобів для комплексного догляду — заспокійливий Soothing Balm із CBD, вітаміном E та пептидами, м’який Lip Scrub із цукром і натуральними оліями, нічну маску Night Sleeping Mask для інтенсивного відновлення губ, плампер Maxi Plump із ментолом, чилі та гіалуроновою кислотою, а також Peel Balm — пілінг-бальзам із ферментами та AHA-кислотами для гладкості губ.

Особливо популярними зараз стають формули з пептидами, гіалуроновою кислотою, керамідами, скваланом і живильними маслами. Такі засоби не просто створюють блиск чи легкий відтінок, а реально допомагають відновлювати шкіру губ, захищати її від сухості та надавати ефект природного об’єму.

Тренд уже активно підтримують і знаменитості. У соцмережах дедалі частіше можна побачити natural lip looks у стилі Гейлі Бібер, Белли Хадід і Кім Кардашян. Замість яскравих кольорів — легкий блиск, ефект «своїх губ, тільки кращих» і максимально свіже обличчя.

Новий lip-тренд також тісно пов’язаний із глобальною популярністю self-care культури. Beauty-рутина стає простішою, але більш усвідомленою: тепер люди звертають увагу не лише на колір продукту, а й на його склад, рівень зволоження та довгостроковий ефект.

Великий вплив на цей підхід має й K-beauty. Саме корейська косметична культура однією з перших почала просувати ідею м’яких, зволожених губ як ознаки молодості та здоров’я. Через це справжнім культовим продуктом стала нічна маска для губ Laneige Lip Sleeping Mask, яка фактично популяризувала нічний догляд за губами у всьому світі. Формула з ягідним комплексом, вітаміном С та живильними оліями швидко стала вірусною у соцмережах, а сама категорія нічних масок для губ перетворилася на окремий beauty-ритуал.

Паралельно популярність набирають і бренди нового покоління, які поєднують догляд і легкий природний ефект. Наприклад, Summer Fridays став одним із найпопулярніших брендів завдяки своїм Lip Butter Balm із пептидами та рослинними оліями. Такі засоби сьогодні сприймаються вже не просто як бальзам для губ, а як частина щоденного догляду та естетики «доглянутого обличчя».

Цікаво, що навіть матові текстури не зникають повністю — вони просто трансформуються. Замість «сухого» матового ефекту бренди тепер створюють більш комфортні moussy та velvet-фініші, які мають м’якший вигляд й не пересушують губи.

Експерти прогнозують: у найближчі роки lip care остаточно перестане бути «додатковою» категорією й стане такою ж важливою частиною skincare-рутини, як креми чи сироватки для обличчя.

Тож головне beauty-правило 2026 року звучить просто: менше складного макіяжу — більше догляду. І, схоже, звичайний lip balm офіційно стає новою помадою.

