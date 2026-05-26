Клаудія Шиффер показала фото зі свого весілля на честь його 24-ї річниці

55-річна німецька супермодель і зірка 90-х — Клаудія Шиффер - поділилася у своєму Instagram фото, зробленим на її весіллі з британським кінопродюсером Меттью Воном. 25 травня 24 роки тому — 2002-го — вони стали чоловіком і дружиною.

На знімку наречений і наречена зображені під час танцю. Клаудія блищить у розкішній сукні з оголеними плечима вартістю 100 тисяч фунтів, створеній спеціально для неї легендарним італійським кутюр’є Валентіно. Сукню було оздоблено чотирма видами мережива ручної роботи. Волосся моделі зібране в тугий пучок, а на її обличчі — природний макіяж.

Клаудія Шиффер із чоловіком Меттью Воном на їхньому весіллі 25 травня 2002-го / © Instagram Клаудії Шиффер

Урочистості відбулися в особняку епохи Тюдорів Колдхем-Холл, який пара незадовго до цього придбала за 7 млн доларів. На святі були присутні кілька сотень гостей, серед яких були Мадонна і Гай Річі, Стінг, Борис Беккер, Наомі Кемпбелл, сер Елтон Джон та ін.

Зазначимо, зараз пара вже виховує трьох дітей: доньок Клементину і Козиму, а також сина Каспара, якому в лютому виповнилося 23 роки.

