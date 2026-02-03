Супермодель Клаудія Шиффер привітала сина з 23-річчям і показала рідкісні фото з ним

Клаудія Шиффер із сином Каспаром / © Instagram Клаудії Шиффер

55-річна німецька супермодель і зірка 90-х — Клаудія Шиффер — опублікувала у своєму Instagram серію фото, на яких вона зображена зі своїм сином Каспаром. Йому 30 січня виповнилося 23 роки. Знімки було зроблено в різний період їхнього життя: коли хлопчикові було близько 3 і 5 років, а також у момент, коли Клаудія вела його до школи.

«Сьогодні моєму синові Каспару виповнюється 23 роки! Не можу повірити, як швидко летить час, і як же мені хочеться, як і раніше, щодня проводжати тебе до школи. За одну мить цей пустотливий хлопчик перетворився на справжнього джентльмена. Все ще бешкетливий, але такий чоловік, якого ви хотіли б бачити поруч із собою в корабельній аварії, і той, із ким вам пощастило б сидіти поруч на званій вечері. Чесний, красивий і скромний. Чого ще я могла бажати? Люблю тебе!» — написала Шиффер під знімками.

Сестра Каспара — 21-річна Клементина — також опублікувала в Мережі фото з ним. «З днем народження, мій перший друже», — написала вона на фото, на якому зображена з братом у дитинстві.

Діти Клаудії Шиффер

А також показала їхній спільний знімок зі світського заходу — прем’єри фільму «Аргайл», режисером якого виступив Меттью Вон — їхній батько і чоловік Клаудії.

Діти Клаудії Шиффер

