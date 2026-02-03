У жакеті та білій сорочці: принцеса Анна у діловому образі приїхала до Мілана

Принцеса Анна / © Getty Images

Її королівська Високість відвідала засідання членів Міжнародного олімпійського комітету (МОК) у Мілані.

Сестра короля Чарльза з'явилася на зустрічі у діловому аутфіті — двобортному подовженому жакеті із золотими ґудзиками, білій сорочці та смугастих штанях. Вона зібрала волосся в класичну улюблену зачіску «вулик» і зробила легкий макіяж на обличчі, завершивши свій лук золотими сережками-цвяшками. Принцеса мала стриманий вигляд та усміхалася.

Принцеса Анна / © Getty Images

Скільки часу королівська особа перебуватиме в Італії і чи заплановано будь-які інші заходи за її участю, не повідомляється.

Нагадаємо, минулого року сестра короля Чарльза відвідувала подібне засідання у Греції.