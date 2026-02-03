ТСН у соціальних мережах

Анна Кошмал показалась із чоловіком і розповіла про страшну ніч: "Від вибухів будинок хитало"

Також артистка розповіла про родинне свято.

Анна Кошмал

Анна Кошмал / © instagram.com/smorkovkina

Українська акторка Анна Кошмал показала рідкісне фото з чоловіком і розповіла про тривожну ніч вдома.

Російські окупанти вкотре масовано обстріляли Київ та область. Анна Кошмал в Instagram-stories говорить, що ніч була тривожною. Від ворожих вибухів будинок знаменитості хитало. Проте акторка говорить, що на ранок життя продовжується. Зокрема, у родині артистки важливе свято — в її чоловіка день народження. Тож, звичайно, Анна Кошмал не залишила його без привітань.

"Як було страшно вночі, від вибухів будинок хитало як желе на тарілці. А зранку родинне свято, вітання, подарунки та обійми — день народження коханого. Життя не зупиняється", — ділиться артистка.

Анна Кошмал із чоловіком / © instagram.com/smorkovkina

Анна Кошмал також говорить, що зараз в її будинку відсутнє опалення та немає світла. Проте артистка неабияк вдячна службам, які ліквідують наслідки обстрілів, та військовим за захист.

"Дякую всім, хто захищав нас вночі, і всім, хто фіксить наслідки. Тепла та світла немає, у мене немає жодних претензій до наших служб, зате є настрій, любов та бажання жити", — говорить артистка.

Нагадаємо, ця ніч була тривожною й для ведучої нацвідбору на "Євробачення-2026". Анна Тульєва опинилась в епіцентрі обстрілів.

