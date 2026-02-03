ТСН у соціальних мережах

Ведуча нацвідбору на "Євробачення" опинилася в епіцентрі атаки РФ по Києву: "Весь двір в уламках"

Анна Тульєва розповіла про свій шоковий стан після пережитого.

Віра Хмельницька
Анна Тульєва

Анна Тульєва / © instagram.com/anntulieva

Телеведуча нацвідбору на «Євробачення», блогерка та співачка Анна Тульєва опинилася в епіцентрі вибуху під час чергової нічної атаки Росії на столицю України.

У ніч проти 3 лютого російські війська завдали масованого удару по регіонах України. Під вогнем знову опинився Київ — цивільна й критична інфраструктура. Один із ворожих безпілотників влучив у багатоповерхівку на лівому березі столиці — буквально поруч із будинком, де мешкає Анна Тульєва. Про це зірка повідомила в Instagram.

Ведуча відеоблогу «Євробачення Україна» та передшоу нацвідбору на «Євробачення-2026» опублікувала в сториз кадри з Telegram-каналу, на яких видно пошкоджений БпЛА будинок, охоплений пожежею. Анна також позначила сусідню багатоповерхівку, де мешкає.

«Я очманіла просто. Дякую, янголе-охоронцю», — написала Анна, не приховуючи шоку.

Сториз Анни Тульєвої / © instagram.com/anntulieva

Сториз Анни Тульєвої / © instagram.com/anntulieva

Згодом телеведуча поділилася, що напередодні атаки вона заходила до аптеки, розташованої саме в цьому будинку, який потім зруйнував ворожий снаряд. За словами Тульєвої, попри близькість вибуху, у її квартирі дивом залишилися неушкодженими всі вікна, крім одного.

«Я шокована. Було враження, що той шахед летить мені на голову. Весь двір в уламках. У мене тріснуте вікно. Сказати, що всі сусіди шоковані — нічого не сказати», — зізналася зірка.

Сториз Анни Тульєвої / © instagram.com/anntulieva

Сториз Анни Тульєвої / © instagram.com/anntulieva

Сториз Анни Тульєвої / © instagram.com/anntulieva

Сториз Анни Тульєвої / © instagram.com/anntulieva

До слова, Анна Тульєва бере участь у проведенні нацвідбору на «Євробачення» та «Дитяче Євробачення» в Україні. Зокрема, Анна веде відеоблог, де розповідає про підготовку й закулісся конкурсу. Окрім цього, Тульєва розвиває сольну музичну кар’єру, пише пісні та випускає авторські треки. І власне, на ранок після страшної ночі вона поїхала виступати на Київщині.

