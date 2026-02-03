Готочкіна після розставання з Цимбалюком заговорила про нові романи та побачення

Тарас Цимбалюк та Світлана Готочкіна / © instagram.com/got.sveta

Після розставання з актором Тарасом Цимбалюком бізнесвумен і блогерка Світлана Готочкіна дедалі відвертіше говорить про зміни в особистому житті.

Дівчина, яка тривалий час залишається холостячкою, дала зрозуміти: ставити хрест на романтиці вона точно не збирається. Під час спілкування з підписниками в Instagram Світлану запитали, чи вільне зараз її серце і чи дозволяє вона собі нові знайомства. Відповідь була максимально прямою й без інтриг — Готочкіна не заперечує чоловічої уваги й ходить на побачення.

«Звісно, ходжу. Я ж жива людина», — коротко відповіла бізнесвумен.

Світлана Готочкіна / © instagram.com/got.sveta

Нагадаємо, раніше Світлану неодноразово пов’язували з Тарасом Цимбалюком. У Мережі ширилися чутки, що між ними був роман ще під час участі актора в шоу «Холостяк», а їхні стосунки нібито тривали паралельно з проєктом. Сам артист відкрито підтримував Готочкіну та з’являвся на її модних показах, що лише підігрівало чутки.

Втім, на початку року Світлана чітко окреслила позицію: між ними з Тарасом залишилися лише дружні стосунки. Вона також зізнавалася, що їхній роман був непростим — пара не раз сходилася й розходилася, але зрештою вирішила розійтися спокійно, без гучних конфліктів. Та схоже зараз Готочкіна остаточно перегорнула цю сторінку та налаштована рухатися далі.

