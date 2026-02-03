ТСН у соціальних мережах

826
1 хв

49-річний Максим Галкін посвітив сталевими м'язами і спричинив фурор своїм новим виглядом

Гуморист показав, як минає його відпочинок в Куршевелі. Однак користувачі звернули увагу на зовсім інше.

Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Максим Галкін

Максим Галкін / © instagram.com/maxgalkinru

Російський шоумен Максим Галкін спричинив фурор у Мережі своїм новим образом.

Гуморист зараз насолоджується відпочинком на гірськолижному курорті в Куршевелі. Звичайно ж, у своєму Instagram комік ділиться кадрами з відпустки, де показує, як проводить час. Однак користувачі звернули увагу на зовсім інше.

Максим Галкін опублікував серію світлин, серед яких були й його селфі у ванній. Шоумен на знімках демонстрував свою фізичну форму. Схоже, гуморист наполегливо тренується, адже у нього просто сталеві м'язи.

Максим Галкін / © instagram.com/maxgalkinru

Максим Галкін / © instagram.com/maxgalkinru

Користувачі у коментарях не стримувались. 49-річного Максима Галкіна просто засипали компліментами. Деякі жартома писали, що заздрять його дружині – співачці Аллі Пугачовій.

  • У мене тиск вже скаче, а мені всього 29. Пощадіть!

  • Ми ще від вашого зовнішнього вигляду в одязі не відійшли, а ви вже роздягатися почали.

  • Ось так відпускаєш чоловіка покататися на лижах з дітьми, а він влаштовує пожежу в соціальних мережах.

Максим Галкін / © instagram.com/maxgalkinru

Максим Галкін / © instagram.com/maxgalkinru

Нагадаємо, нещодавно Максим Галкін розніс Росію, яка намагається спричинити гуманітарну катастрофу в Україні. Гуморист також підтримав українців.

