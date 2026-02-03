Чому Путін саме зараз влаштував терор України: в ОП зробили заяву

Масований обстріл України

Масована ракетна атака на українську енергосистему, здійснена ворогом у період сильних морозів, є прямим доказом відсутності будь-яких негласних домовленостей про «тишу». Росія вчергове продемонструвала свою терористичну сутність, свідомо обравши для удару найбільш критичний погодний момент.

Про це в коментарі «24 Каналу» заявив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк.

За словами радника голови ОП, останні події свідчать про те, що розмови про будь-яке «енергетичне перемир’я» є безпідставними. Росіяни використовували час відносного затишшя не для пошуку компромісів, а для підготовки до більш нищівних ударів.

«Вони кажуть, що домовилися; ведуть розмови про переговори, а фактично тихенько накопичили ресурси, поки було потепління. Далі все полетіло саме в той момент, коли на вулиці пікова мінусова температура. Це ще раз підкреслює, що Росія займається геноцидом», — наголосив Подоляк.

Він підкреслив, що від Росії не варто очікувати адекватної поведінки, а єдиною дієвою мовою залишається тиск — військовий та економічний.

Удар по репутації Трампа

Подоляк також звернув увагу на геополітичний аспект атаки. За його словами, Сполучені Штати наразі активно перехопили ініціативу в переговорному процесі, застосовуючи як м’яку дипломатію, так і жорсткі кроки з витіснення РФ з ринків Латинської Америки та Близького Сходу.

Зокрема, відомо про звернення Дональда Трампа до російського диктатора з закликом утриматися від ударів по Україні під час сильних морозів. Однак Володимир Путін цинічно проігнорував це прохання.

«Загалом від цієї ситуації страждає й репутація Дональда Трампа. Він мав певні очікування від Росії. Але Путін знову усім знехтував та продовжив займатися тероризмом», — зазначив радник ОП.

На думку Подоляка, такі дії Кремля є своєрідною помстою за втрату впливу в інших регіонах світу.

«Як мені здається, Путін накопичував образи через Венесуелу, Кубу, Іран, що Росію ніхто не сприймає серйозно, і зараз зробив такий удар по репутації Трампа», — підсумував Подоляк.

Нагадаємо, у ніч проти 3 лютого Росія здійснила масовану ракетно-дронову атаку по енергосистемі України, завдавши ударів по ТЕЦ і ТЕС у розпал рекордних морозів до –25 °C. Під обстрілами опинилися щонайменше вісім областей.

За словами першого віцепрем’єр-міністра — міністра енергетики Дениса Шмигаля, ворог цілеспрямовано бив по цивільних об’єктах, які забезпечували теплом житлові райони Києва, Харкова та Дніпра, залишивши без опалення сотні тисяч сімей.

Для атаки РФ застосувала балістичні та крилаті ракети, а також безпілотники. Внаслідок ударів зафіксовані пожежі та пошкодження об’єктів критичної інфраструктури. Зокрема, на Вінниччині є влучання по енергооб’єктах, знеструмлено близько 50 населених пунктів, тривають відновлювальні роботи.

Масованих ударів зазнала і Дніпропетровська область: у Дніпрі та низці громад виникли пожежі, пошкоджені житлові будинки, гуртожиток, підприємства та інфраструктура. За даними обласної влади, обійшлося без постраждалих.