Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров'я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Укрaїнa
421
1 хв

Масована атака на Вінниччину: є влучання у обʼєкти критичної інфраструктури

Внаслідок атаки знеструмлено 50 населених пунктів. Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Атака на Вінниччину

Вінниччина у вівторок, 3 лютого, опинилася під масованою ворожою атакою. Є влучання у обʼєкти критичної інфраструктури.

Про це повідомила керівниця Вінницької обласної військової адміністрації Наталія Заболотна у Telegram.

Станом на зараз інформація про постраждалих не надходила.

Відбувається гасіння пожеж.

Внаслідок атаки знеструмлено 50 населених пунктів.

Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання.

«Усі служби працюють на місцях. Дякуємо силам ППО за захист неба над Вінниччиною. Вистоїмо!» — підсумувала очільниця Вінницької ОВА.

Нагадаємо, у ніч проти 3 лютого Росія знову атакувала теплоелекстростанції ДТЕК. Внаслідок атаки суттєво постраждало обладнання теплоелектростанцій.

421
