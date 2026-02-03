Як швидко Росія зможе захопити Слов’янськ: в ISW назвали терміни

ЗСУ на фронті / © Associated Press

Росіяни наразі не мають достатньої спроможності для проведення швидкого наземного наступу на український «фортечний пояс» (агломерація Слов’янськ — Краматорськ — Костянтинівка — Дружківка). Організація таких дій з півночі або сходу можлива не раніше ніж за кілька місяців.

Про це йдеться у звіті аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW).

Експерти наголошують, що географічне розташування та відстані грають на користь української оборони. Щоб вийти на Слов’янськ із півночі, російській армії необхідно виконати два складні завдання:

Завершити захоплення Лимана. Просунутися приблизно на 14 кілометрів та форсувати річку Сіверський Донець.

Альтернативний сценарій — наступ зі сходу — також виглядає проблематичним для ворога. Він передбачає подолання близько 30 кілометрів від району Сіверська до Слов’янська.

«Підрозділи російського 3-го загальновійськового армійського об’єднання, які діють на Сіверському напрямку, теоретично можуть спробувати прямий наступ на Слов’янськ зі сходу, якщо просунуться швидше, ніж інші російські угруповання на Лиманському напрямку», — зазначають в ISW.

В чому дилема російського командування

Аналітики вказують на те, що Москва намагається реалізувати стратегію «повільного виснаження», яка передбачає багатомісячне послаблення української оборони та логістики перед початком великих наземних штурмів. Ця тактика принесла їм певні результати на Покровському та Гуляйпільському напрямках, проте в районі Лимана вона буксує.

В ISW переконані: щоб прискорити просування до Слов’янська, російському командуванню доведеться обирати пріоритети. Їм необхідно перекинути на Лиманський напрямок значні ресурси, зокрема піхоту та операторів БпЛА.

Це створить ризики для окупантів на інших ділянках фронту, а саме, може послабитися наступ біля Покровська, та постраждати російська оборона на Куп’янському напрямку.

Попри реальну ситуацію на «землі», Кремль продовжує інформаційну кампанію, намагаючись переконати західних партнерів України в тому, що захоплення «фортечного поясу» буде швидким і неминучим.

Однак оцінка військових експертів ISW є діаметрально протилежною. Аналітики прогнозують, що спроби прориву української оборони — як із півдня (район Костянтинівки), так і з півночі (район Лимана) — можуть затягнутися на роки.

Нагадаємо, за даними проєкту DeepState, у січні 2026 року РФ окупувала 245 кв. км території України. Це майже вдвічі менше, ніж у листопаді та грудні. Найбільша активність ворога зберігалася на Покровському напрямку — на нього припало 33% усіх штурмів. Саме там противник зосереджує основні зусилля.