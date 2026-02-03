У кількох областях України застосовані екстрені відключення

Відключення світла

Після атаки РФ у кількох областях України застосовуються екстрені відключення. Йдеться про Житомирщину, Черкащину та Харківщину.

Про це повідомляє ТСН.ua з посиланням на місцеві обленерго.

«На Житомирщині запроваджено аварійні відключення електроенергії!», — зазначили у «Житомиробленерго».

Людей також попросил вимкнути з розеток чутливе до стрибків напруги обладнання. Це потрібно для безпеки й захисту техніки.

У «Черкасиоблеерго» також повідомили про аварійні відключення.

«Через наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак 3 лютого з 09:20 по Черкаській області застосовані графіки аварійних відключень (ГАВ) за командою НЕК „Укренерго“, — йдеться у повідомленні.

Ситуацію прокоментували і на Харківщині.

«Внаслідок обстрілів в Харкові та Харківській області є знеструмлення споживачів. Крім того, зараз застосовуються графіки аварійних відключень», — зазначили у «Харківобленерго».

Житомирщина

Раніше стало відомо, що у вівторок, 3 лютого, на території Житомирської області діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Протягом доби вони можуть коригуватися залежно від поточної ситуації в енергосистемі країни.

Станом на 08:00 енергетики інформували, що обмеження для побутових споживачів застосовуватимуться до чотирьох черг:

з 00:00 до 06:00 — відключення для 3,5 черг;

з 06:00 до 22:00 — відключення для чотирьох черг;

з 22:00 до 24:00 — відключення для 3,5 черг.

Зазначається, що графіки погодинних відключень складаються з шести черг та 12 підчерг. Вони опубліковані на офіційному сайті «Житомиробленерго», де споживачі можуть перевірити свою чергу та дізнатися точний час можливого знеструмлення.

Крім того, 3 лютого обмеження потужності для промислових споживачів діятимуть упродовж усієї доби — з 00:00 до 24:00.

Черкащина

За даними ОВА, у Черкаській області вночі 3 лютого Силами ППО знищено дві російські ракети та чотири ударні безпілотники. Звернень від населення щодо надання допомоги станом на цей час не надходило. Наразі триває обстеження території.

Водночас через наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак 3 лютого з 09:20 у Черкаській області запроваджено графіки аварійних відключень електроенергії (ГАВ) за командою НЕК «Укренерго».

«Також продовжують діяти графіки погодинних відключень (ГПВ)», — йдеться у повідомленні «Черкасиобленерго».

Енергетики закликають жителів області максимально ощадливо споживати електроенергію. Для стабілізації ситуації докладається максимум зусиль.

Харківщина

Як повідомляв міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, унаслідок російської атаки у Харкові тимчасово припинено теплопостачання для близько 110 тисяч абонентів. Ще понад 15 тисяч споживачів залишилися без тепла в Лозівському районі Харківської області.

У частині населених пунктів регіону об’єкти критичної інфраструктури переведено на резервні джерела електроживлення.

Наразі аварійно-відновлювальні роботи тривають у всіх регіонах, які зазнали ушкоджень унаслідок ворожих ударів.

Раніше екстрені відключення застосували у частині лівого берега Києва.

Стало відомо, що Дніпровський та Дарницький райони столиці частково живе в умовах екстрених відключень.

Водночас на правому березі продовжують діяти погодинні графіки.