Особлива модель на показі Chanel: хто така Лаура Понте і як пов’язана з королівською родиною Іспанії

Лаура Понте / © Getty Images

52-річна іспанська модель Лаура Понте прийняла участь у показі Модного дому Chanel, який відбувся у Парижі. Під час шоу дизайнер Матьє Блазі презентував свою дебютну колекцію от-кутюр на сезон весна-літо 2026, а жінка вийшла на подіум у цікавому ансамблі із сірої сітчастої тканини, який включав топ, спідницю та жакет.

Усі три речі Лаури були прозорими і прикрашені ґудзиками у вигляді маленьких пташок. Завершили цей образ туфлі відомого дизайну — з чорним мисом.

Лаура Понте / © Getty Images

Однак Лаура — не звичайна особа, адже була заміжня за членом іспанської королівської родини — сином інфанти Іспанії Пілар (старшої сестри короля Хуана Карлоса I) — Луїсом Бельтраном.

Луїс і Лаура одружилися в церкві міста Сан-Ільдефонсо 18 вересня 2004 року, і їхнє весілля було справді казковим. Вона була одягнена в приголомшливу сукню від бренду Miguel Palacio, яка була виконана у естетиці 20-х років і підкреслювала її витончену фігуру.

Лаура Понте у день весілля, 2004 рік / © Getty Images

На церемонії серед гостей були численні відомі особистості, зокрема король і королева Іспанії, тодішні принц і принцеса Астурійські, герцог і герцогиня Луго, герцог і герцогиня Пальма, а також принц Норвегії Гокон.

Лаура Понте у день весілля, 2004 рік / © Getty Images

У шлюбі у пари народилося двоє дітей — син і донька, однак він виявився не міцним — у червні 2009 року, лише за кілька днів до п’ятої річниці весілля, вони шокували всіх новиною про своє розлучення. Причини розриву не розголошувалися.