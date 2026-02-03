Джейкоб Елорді / © Getty Images

Джейкоб Елорді прийшов на захід присвячений фільму «Буремний перевал», оскільки зіграв у цій картині головну роль — Гіткліфа. Перед фотографами у Беверлі-Гіллз він постав у жакеті від Chanel з колекції весна-літо 2026 року, дебютної для дизайнера Матьє Блазі.

Жакет у мілкий принт від Chanel був коротким, коричневим. Він мав темний комір-стійку та золоті великі ґудзики, а ось підкладка у жакеті була білою, що стало помітним через те, що актор підкотив рукава.

© Getty Images

Для завершення образу Елорді обрав темну футболку, білі джинси Chanel та чорні туфлі на шнурках. Чорний пояс та прикраси Cartier завершили цей ансамбль.

Однак актор не єдина знаменитість, яка обирає цей жакет від Chanel, адже також у речі з’явлася на публіці колишня перша леді США Мішель Обама. Однак жілка носила річ з такими ж штанами та великими оригінальними сережками.

Ще однією прихильницею жакету стала співачка Дуа Ліпа, адже фото у луку від французького бренду опублікувала в своєму Instagram. До речі, також попзірка відвідала показ от-кутюр, який Матьє Блазі провів у Grand Palais.

Фільм «Буремний перевал» режисерки Емеральд Феннелл — це сміливе й сучасне переосмислення однієї з найвідоміших історій кохання в історії літератури. У центрі нової екранізації — Марґо Роббі в ролі Кетрін і Джейкоб Елорді в образі Гіткліфа, чия заборонена пристрасть перетворюється з юнацького романтичного почуття на всеохопну руйнівну силу.

В український прокат фільм «Буремний перевал» вийде 12 лютого.