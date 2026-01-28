Дуа Ліпа прийшла на показ Chanel у яскравому ансамблі, який здивував цікавим принтом

Дуа Ліпа / © Getty Images

Креативний директор бренду Матьє Блазі презентував колекція от-кутюр на сезон весна-літо 2026, яка була наповнена ніжністю, кодами закладеними ще Коко Шанель та сучасним креативом, якого раніше так не вистачало цьому відомому бренду.

Для цієї престижної модної події Дуа обрала цікавий ансамбль, який лише нещодавно Блазі презентував у Нью-Йорку в колекції Chanel Métiers d’art 2025-2026. Її вбрання складалося з жакета з довгим рукавом та спідниці до колін яскраво-жовтого кольору. Обидва вироба били вкриті абстрактним візерунком, який нагадував тваринний принт, а також мали незвичайний асиметричний поділ — хвилясті краї, які повторювалися на рукавах та спідниці.

Дуа Ліпа / © Getty Images

Також цей графічний принт повторювався і на сумці, яку Дуа носила на плечі. Таким чином зірка створила монохромний образ, який порушували лише туфлі не в тон — біло-чорні з ремінцями у стилі Мері Джейн.

Також для фото Дуа позувала з акторкою Ніколь Кідман та репером A$AP Rocky — коханим Ріанни. Вони також були у стильних образах від Chanel. Ніколь обрала ансамбль з пір’ям, а от A$AP Rocky — шкіряний плащ шоколадного відтінку та креативну сумку у вигляді золотого горішка.