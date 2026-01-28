Принцеса Кейт з'явилася на публіці з новою несподіваною зачіскою

Принцеса Уельська / © Getty Images

Вчора Кетрін приїжджала на північ Англії, щоб підкреслити, як спільнота, природа та творчість можуть допомогти тим, хто бореться із травмою, ізоляцією та проблемами психічного здоров’я.

Під час відвідин клубу з регбі Кетрін продемонструвала новий образ, а також змінила зачіску.

Принцеса Уельська / © Getty Images

Прибувши до регбійного клубу «Уейкфілд Трініті» з довгим волоссям, покладеним у вільні локони, і в коричневому піджаку в ялинку, принцеса Кейт змінила вбрання на спортивніше. Крім приталеного зеленого жакета, повсякденних штанів і черевиків, королівська особа зібрала волосся в косу, що виглядало досить незвичайно.

Кейт залишила регбійний клуб і вирушила до благодійної організації Mind Over Mountains, яка надає професійну підтримку в галузі психічного здоров’я за допомогою терапевтичних заходів на природі. Там королівська особа взяла участь в оздоровчій прогулянці національним парком Пік-Дістрикт, доповнивши свій образ зеленою кепкою-«бейкером» та коричневим шарфом, пише People.

Принцеса Уельська / © Getty Images

Принцеса Уельська вирушила в екскурсію під керівництвом досвідченого інструктора та спеціаліста з оздоровлення, щоб зустрітися з колишніми учасниками та дізнатися більше про благодійну організацію Mind Over Mountains. Програми цієї організації сприяють прогулянкам на природі, розвитку усвідомленості та зміцненню зв’язків у спільноті, допомагаючи людям відновлювати та підтримувати своє психічне здоров’я та благополуччя.

Зачіска Кейт для цього заходу була практичною, хоч і незвичною для очей публіки. Раніше, нагадаємо, ми показували з якими зачісками Кетрін з’являлася у різні роки.