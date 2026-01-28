- Дата публікації
У чорній сукні і з квітковим кольє: королева Камілла відвідала прем’єру фільму
Вчора у королеви Камілли було аж два публічні заходи.
Вдень Камілла та її чоловік король Чарльз відвідали прийом у Букінгемському палаці, організований на згадку про жертв Голокосту. Там Її Величність з’явилася у стриманій темно-синій сукні без рукавів, під якою була чорна блузка, на грудях у неї була блискуча брошка у вигляді серця.
А ввечері Камілла завітала на спеціальний показ фільму «Гамнет», організований у читальному залі королеви в готелі May Fair у Лондоні. У фільмі розповідається вигадана історія життя сина Вільяма Шекспіра Гамнета, який помер у юному віці.
Камілла приїхала на захід у чорній сукні міді з V-подібним вирізом на декольте та шкіряних туфлях-човниках на стійких підборах. Сукня була розшита чорними паєтками, а в руках королева тримала невеликий чорний клатч, декорований камінням. Її Величність доповнила вечірній аутфіт квітковим кольє на шиї, яке ми раніше не бачили і великими сережками з діамантами. У неї було фірмове укладання та макіяж на обличчі.
Минулого тижня, нагадаємо, королева Камілла та принцеса Кейт синхронізували свої образи для світських виходів, використовуючи моду для того, щоб продемонструвати єдність королівської родини.