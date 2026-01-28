ТСН у соціальних мережах

У чорній сукні і з квітковим кольє: королева Камілла відвідала прем’єру фільму

Вчора у королеви Камілли було аж два публічні заходи.

Королева Камілла

Королева Камілла / © Associated Press

Вдень Камілла та її чоловік король Чарльз відвідали прийом у Букінгемському палаці, організований на згадку про жертв Голокосту. Там Її Величність з’явилася у стриманій темно-синій сукні без рукавів, під якою була чорна блузка, на грудях у неї була блискуча брошка у вигляді серця.

Королева Камілла та король Чарльз / © Associated Press

Королева Камілла та король Чарльз / © Associated Press

А ввечері Камілла завітала на спеціальний показ фільму «Гамнет», організований у читальному залі королеви в готелі May Fair у Лондоні. У фільмі розповідається вигадана історія життя сина Вільяма Шекспіра Гамнета, який помер у юному віці.

Королева Камілла / © Associated Press

Королева Камілла / © Associated Press

Камілла приїхала на захід у чорній сукні міді з V-подібним вирізом на декольте та шкіряних туфлях-човниках на стійких підборах. Сукня була розшита чорними паєтками, а в руках королева тримала невеликий чорний клатч, декорований камінням. Її Величність доповнила вечірній аутфіт квітковим кольє на шиї, яке ми раніше не бачили і великими сережками з діамантами. У неї було фірмове укладання та макіяж на обличчі.

Королева Камілла / © Associated Press

Королева Камілла / © Associated Press

Минулого тижня, нагадаємо, королева Камілла та принцеса Кейт синхронізували свої образи для світських виходів, використовуючи моду для того, щоб продемонструвати єдність королівської родини.

Королева Камілла / © Associated Press

Королева Камілла / © Associated Press

