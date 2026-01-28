США готові знову застосувати силу у Венесуелі: деталі від Рубіо

Державний секретар США Марко Рубіо / © Associated Press

Адміністрація президента США Дональда Трампа не виключає застосування сили, щоб домогтися максимальної співпраці з боку Венесуели та її тимчасової президентки Дельсі Родрігес.

Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо, пише Bloomberg.

Він зазначив, що Сполучені Штати сподіваються на раціональну позицію тимчасової президентки Венесуели Дельсі Родрігес, однак готові до жорстких дій у разі, якщо дипломатичні та економічні важелі не дадуть результату.

«Ми готові застосувати силу, щоб забезпечити максимальну співпрацю, якщо інші методи не спрацюють», — заявив Рубіо у виступі для Сенатського комітету з міжнародних відносин.

Він зазначив, що вони сподіваються, що до цього не дійде, але «Сполучені Штати ніколи не ухилятимуться від свого обов’язку перед американським народом і від виконання своєї місії в Західній півкулі».

За словами держсекретаря, Дельсі Родрігес взяла на себе зобов’язання відкрити енергетичний сектор Венесуели для американських компаній, надати їм пріоритетний доступ до видобутку та спрямовувати доходи від продажу нафти на закупівлю товарів зі США.

Слухання в Сенаті стали першою публічною появою Рубіо в Конгресі після складної операції американських сил у Каракасі, внаслідок якої 3 січня було затримано колишнього президента Венесуели Ніколаса Мадуро.

Очікується, що пізніше в середу Марко Рубіо проведе зустріч із Марією Коріною Мачадо у Державному департаменті США після завершення слухань у Сенаті.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що президент США Дональд Трамп заявив, що провів результативні переговори з тимчасовою президенткою Венесуели Дельсі Родрігес.