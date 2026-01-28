Порятунок 4-річної дитини з полум’я: рятувальник-журналіст поділився емоціями

Наслідки удару по Київщині / © ДСНС у Київській області

Журналіст "Радіо Свобода" Мар’ян Кушнір врятував 4-річну дівчинку під час російського обстрілу багатоповерхівки у Білогородці на Київщині. Під час атаки загинули чоловік та жінка, дитину вдалося винести живою.

Кушнір поділився своїми відчуттями у Facebook.

"Я не герой, я просто опинився в тому місці і зробив те, що мав. Герої — це військові, рятівники, медики та всі, хто щодня нас рятує", — написав Мар’ян Кушнір.

Він додав, що зараз дівчинка потребує підтримки, як і її сім’я, та закликав допомогти їм, опублікувавши реквізити для збору коштів.

Нагадаємо, у Білогородці на Київщині через атаку російського безпілотника спалахнув багатоповерховий будинок. Рятувальники одразу прибули на місце події та евакуйовували людей. Російський дрон атакував житловий комплекс, через обстріл спалахнув дах та верхній поверх.

"У квартирі в момент атаки були люди. Це чоловік і жінка. Там вони і загинули. За словами очевидців, у подружжя є 4-річна дитина. Її вдалось врятувати", — каже кореспондентка ТСН Аліна Лісова.