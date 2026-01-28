В Італії оголошено надзвичайний стан та евакуацію — подробиці

Стихія / © ТСН

Уряд Італії оголосив надзвичайний стан через наслідки руйнівного циклону «Гаррі», що минулого тижня пронісся Калабрією, Сицилією та Сардинією. Лише на Сицилії збитки оцінюють у понад 1,5 мільярда євро, а туристичний центр Таорміна зазнав критичних пошкоджень.

Про це повідомляють видання ANSA та The Guardian.

Міністр цивільного захисту Італії Нелло Музумечі зазначив, що уряд виділив 100 мільйонів євро на перші заходи допомоги постраждалим регіонам. Надзвичайний стан впроваджено на 12 місяців з можливістю подовження ще на рік.

Циклон «Гаррі» спричинив сильні вітри, проливні дощі та штормові хвилі до 9 метрів, що призвело до масштабних руйнувань у Калабрії, Сицилії та Сардинії. Лише на Сицилії пошкоджено інфраструктуру, дороги, комерційні об’єкти, готелі, кафе та житлові будинки на суму близько 1,5 мільярда євро, повідомив губернатор Сицилії Ренато Скіфані.

«Це був надзвичайний випадок, який буквально поставив на коліна один із ключових туристично-гостинних районів Сицилії — Таорміну, — зазначив Скіфані. — Тож ми також побоюємося краху туристичної інфраструктури в зоні, яка формувала ВВП туристично-гостинного сектору Сицилії».

У місті Ніше́мі, що на півдні Сицилії, циклон спричинив масштабний зсув ґрунту довжиною 4 км, через який близько 1,5 тисячі мешканців були евакуйовані. Мер Масіміліано Конті описав ситуацію як «критичну» та закликав людей залишатися вдома, не наближатися до зон небезпеки.

«Це драматичний зсув ґрунту, — сказав Конті у відеозверненні. — На щастя, минулося без постраждалих, лише пошкодження будинків. Ситуація загрозлива, адже земля продовжує рухатися, а дощі ускладнюють рятувальні та технічні роботи».

Школи залишаються закритими, а дорогу, що з’єднує Ніше́мі з прибережним містом Джела, перекрито. Частина евакуйованих перебуває у родичів, решта — у місцевій спортивній арені.

За даними науковців, кліматична криза, спричинена викидами парникових газів, робить подібні стихійні явища — штормові хвилі, повені, урагани — частішими та інтенсивнішими. Основним джерелом цих газів є спалювання викопного палива — нафти, газу та вугілля, продаж яких приносить величезні прибутки енергетичним гігантам.

Міністр цивільного захисту Музумечі повідомив, що найближчими днями уряд ухвалить нову міжвідомчу постанову, що дозволить відновити та реконструювати пошкоджену інфраструктуру.

Губернатор Сицилії Ренато Скіфані зазначив, що лише на Сицилії збитки наразі оцінюють у 740 мільйонів євро, але остаточна сума може вдвічі перевищити цю оцінку.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що італійський острів Сицилія оговтується від наслідків руйнівного шторму «Гаррі». Стихія спровокувала масштабні геологічні руйнування в районі міста Нішемі.