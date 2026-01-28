ТСН у соціальних мережах

Війна
722
2 хв

Збив два літаки однією ракетою: історія Героя, який першим знищив "Кинджал"

Історія підполковника ЗСУ, який збив понад 140 балістичних цілей і знищив гордість російського ВПК.

Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
В’ячеслав Агеєв та Володимир Зеленський

В’ячеслав Агеєв та Володимир Зеленський / © Фото з відкритих джерел

Він став тим, хто назавжди змінив уявлення світу про можливості протиповітряної оборони. Командир дивізіону Patriot В’ячеслав Агеєв — людина, яка вперше в історії збила російську аеробалістичну ракету Х-47 «Кинджал». Його бойовий шлях — це історія про професіоналізм, феноменальну вдачу та залізні нерви.

Про це розповіли у Повітряних силах ЗСУ.

В’ячеслав Агеєв / © Фото з відкритих джерел

Ще на початку повномасштабного вторгнення, захищаючи небо над Київщиною на «старенькому» комплексі С-300, підрозділ Агеєва здійснив неймовірне. Під час битви за Мощун на удар заходили два ворожі борти: бомбардувальник Су-24 та новітній винищувач Су-35.

Зазвичай на одну ціль випускають дві ракети, але цього разу техніка підвела — одна ракета не вийшла з контейнера. Друга ж створила історію.

«Літаки йшли так щільно, що хмара елементів ураження бойової частини ракети накрила обидва. Пункти візуального спостереження підтвердили знищення літаків. Це був один із найяскравіших моментів», — згадує підполковник.

Історичне збиття «Кинджала»

Дивізіон В’ячеслава став першим, який опанував американську систему Patriot. Навчання у США, розраховане на три місяці, українці пройшли екстерном за кілька тижнів. А вже 4 травня 2023 року відбулася подія, яка шокувала Кремль і вразила Пентагон.

Тієї ночі росіяни запустили «Кинджал» по-тихому, без масованого обстрілу. До того моменту здатність Patriot збивати такі цілі існувала лише в теорії.

Комплекс «Patriot» / © Фото з відкритих джерел

«Оператор побачив на індикаторі відмітку, що рухалася як балістична ціль. Вона стрімко наближалася. Пуск. Дві наші ракети вийшли у небо. Є влучання», — розповідає Агеєв.

Коли українці повідомили американським партнерам про успіх, ті були щиро вражені. А російська пропаганда до останнього брехала, що комплексом керують «американські офіцери».

Рекордний бій

Найважчим випробуванням для підрозділу став ранок 2 січня 2024 року. Тоді ворог випустив по Україні комбінований рой смерті: понад 50 крилатих ракет, «Шахеди» та балістику.

Тільки підрозділ Агеєва у тому бою знищив вісім крилатих ракет і десять «Кинджалів».

Загалом на рахунку його дивізіону вже майже 250 знищених цілей, з яких понад 140 — це балістичні ракети, які неможливо збити звичайними засобами ППО.

8 лютого 2024 року В’ячеслав Агеєв отримав найвищу державну нагороду — звання Герой України.

Проте сам він скромно каже: «Ця нагорода — не моя особиста. Patriot — зброя колективна. Без людей нічого б не вийшло».

Нагадаємо, протягом 27 січня та в ніч на 28 січня Сили оборони України завдали серії ударів по стратегічних об’єктах РФ і цілях на тимчасово окупованих територіях.

Під ураження потрапили нафтова інфраструктура, зокрема нафтобаза у Воронезькій області та термінал у Краснодарському краї, а також склади боєприпасів, пункти управління і місця зосередження живої сили окупантів у Донецькій, Луганській, Запорізькій і Дніпропетровській областях.

