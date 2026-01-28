ТСН у соціальних мережах

Дрони вгатили по нафтобазі "Хохольська" у Росії (відео)

Воронезька область здригнулась від вибухів, після яких загорілися нафтопродукти.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Атака дронами на об’єкти в Росії

Атака дронами на об’єкти в Росії / © ТСН.ua

У ніч проти 28 січня невідомі безпілотники атакували нафтобазу «Хохольська» у Воронезькій області Росії. Місцева влада підтвердила загоряння нафтопродуктів, хоча традиційно звинуватила у всьому «уламки».

Про це повідомили телеграм-канали та губернатор Воронезької області Олександр Гусєв.

У Росії заявили про атаку безпілотників на Воронезьку область — вибухи було чути в Хохольському районі регіону. За даними пабліків, було ураження нафтобази «Хохольська».

Масштаби пожежі виявилися настільки значними, що приховати наслідки атаки регіональній владі не вдалося. Гусєв визнав, що внаслідок інциденту «горіли нафтопродукти», однак знову переклав відповідальність на «уламки» та спробував мінімізувати серйозність пошкоджень.

«У період небезпеки атаки БПЛА черговими силами ППО і засобами РЕБ у небі над одним із районів регіону було виявлено і придушено кілька безпілотних літальних апаратів. Постраждалих немає. Під час падіння придушених БПЛА виникло загоряння нафтопродуктів, до теперішнього моменту його вже загасили», — заявив російський посадовець.

Також він вкотре пригрозив мешканцям області відповідальністю за поширення в Інтернеті «фото- і відеоматеріалів із наслідками роботи ППО, особливо з прив’язкою до місцевості».

Як і зазвичай, про повне «знищення» дронів відзвітувало й Міноборони РФ у ранковому зведенні. Цього разу там заявили про «придушення і знищення» 75 українських безпілотників, з яких над Воронезькою областю нібито було збито лише два.

Розташування нафтобази «Хохольська» / © Exilenova+

До слова, у ніч проти 26 січня Сили оборони України атакували НПЗ «Славянск Эко» у Краснодарському краї РФ, уразивши установку первинної переробки нафти на підприємстві, що забезпечує окупаційні війська. Удари також було завдано по ворожих складах у Донецьку та Солодководному, пункту управління БпЛА біля Великої Новосілки, по скупченнях живої сили в районах Юнаківки та Колісниківки.

