Біатлон: результати чоловічої індивідуальної гонки на чемпіонаті Європи-2026

Богдан Цимбал / © biathlon.com.ua

У середу, 28 січня, чоловічою індивідуальною гонкою в норвезькому Шушені стартував чемпіонат Європи з біатлону-2026.

Україну в ній представляли шість біатлоністів: Олександр Пономаренко, Артем Тищенко, Денис Насико, Богдан Цимбал, Сергій Супрун та Михайло Хміль.

Найкращий результат серед українців показав Цимбал, який посів 35-те місце. Крім нього, в топ-40 фінішував Тищенко – 36-та позиція.

Боровик завершив гонку 43-м, тоді як інші українці опинилися поза топ-60.

Перемогу здобув француз Антонен Гігонна. Другим став норвежець Ісак Фрей, а замкнув призову трійку француз Валентин Лежьон.

Чемпіонат Європи з біатлону: результати чоловічої індивідуальної гонки

1. Антонен Гігонна (Франція, 0+0+0+0) 52:08.9

2. Ісак Фрей (Норвегія, 1+0+1+0) +1:11.0

3. Валентин Лежьон (Франція, 0+1+0+0) +1:13.3

...

35. Богдан Цимбал (Україна, 2+0+0+0) +3:48.7

36. Артем Тищенко (Україна, 0+0+0+1) +3:51.6

43. Роман Боровик (Україна, 1+0+0+0) +4:21.3

64. Денис Насико (Україна, 1+2+0+3) +6:14.1

68. Сергій Супрун (Україна, 0+0+0+0) +6:37.2

85. Михайло Хміль (Україна, 1+0+1+3) +7:35.5

Змагальна програма континентальної першості сьогодні продовжиться жіночою індивідуальною гонкою, яка розпочнеться о 15:30 за київським часом. Від України побіжать Валерія Дмитренко, Анастасія Меркушина, Надія Бєлкіна, Лілія Стеблина, Ксенія Приходько і Тетяна Тарасюк.

Де дивитися гонки чемпіонату Європи з біатлону

На території України всі гонки чемпіонату Європи з біатлону будуть транслюватися у прямому ефірі на сайті та телеканалі Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного.

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Раніше повідомлялося, що збірна України оголосила склад на зимову Олімпіаду-2026. До заявки "синьо-жовтих" увійшли 46 атлетів у 11 видах спорту.