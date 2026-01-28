ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
147
Час на прочитання
2 хв

Біатлон: результати чоловічої індивідуальної гонки на чемпіонаті Європи-2026

Два українці фінішували в топ-40 індивідуальної гонки континентальної першості з біатлону.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Богдан Цимбал

Богдан Цимбал / © biathlon.com.ua

У середу, 28 січня, чоловічою індивідуальною гонкою в норвезькому Шушені стартував чемпіонат Європи з біатлону-2026.

Україну в ній представляли шість біатлоністів: Олександр Пономаренко, Артем Тищенко, Денис Насико, Богдан Цимбал, Сергій Супрун та Михайло Хміль.

Найкращий результат серед українців показав Цимбал, який посів 35-те місце. Крім нього, в топ-40 фінішував Тищенко – 36-та позиція.

Боровик завершив гонку 43-м, тоді як інші українці опинилися поза топ-60.

Перемогу здобув француз Антонен Гігонна. Другим став норвежець Ісак Фрей, а замкнув призову трійку француз Валентин Лежьон.

Чемпіонат Європи з біатлону: результати чоловічої індивідуальної гонки

1. Антонен Гігонна (Франція, 0+0+0+0) 52:08.9

2. Ісак Фрей (Норвегія, 1+0+1+0) +1:11.0

3. Валентин Лежьон (Франція, 0+1+0+0) +1:13.3

...

35. Богдан Цимбал (Україна, 2+0+0+0) +3:48.7

36. Артем Тищенко (Україна, 0+0+0+1) +3:51.6

43. Роман Боровик (Україна, 1+0+0+0) +4:21.3

64. Денис Насико (Україна, 1+2+0+3) +6:14.1

68. Сергій Супрун (Україна, 0+0+0+0) +6:37.2

85. Михайло Хміль (Україна, 1+0+1+3) +7:35.5

Змагальна програма континентальної першості сьогодні продовжиться жіночою індивідуальною гонкою, яка розпочнеться о 15:30 за київським часом. Від України побіжать Валерія Дмитренко, Анастасія Меркушина, Надія Бєлкіна, Лілія Стеблина, Ксенія Приходько і Тетяна Тарасюк.

Де дивитися гонки чемпіонату Європи з біатлону

На території України всі гонки чемпіонату Європи з біатлону будуть транслюватися у прямому ефірі на сайті та телеканалі Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного.

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Раніше повідомлялося, що збірна України оголосила склад на зимову Олімпіаду-2026. До заявки "синьо-жовтих" увійшли 46 атлетів у 11 видах спорту.

Дата публікації
Кількість переглядів
147
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie