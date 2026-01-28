Биатлон: результаты мужской индивидуальной гонки на чемпионате Европы-2026

Богдан Цымбал / © biathlon.com.ua

В среду, 28 января, мужской индивидуальной гонкой в норвежском Шушене стартовал чемпионат Европы по биатлону-2026.

Украину в ней представляли шесть биатлонистов: Александр Пономаренко, Артем Тищенко, Денис Насыко, Богдан Цымбал, Сергей Супрун и Михаил Хмиль.

Лучший результат среди украинцев показал Цымбал, который занял 35-е место. Кроме него, в топ-40 финишировал Тищенко – 36-я позиция.

Боровик завершил гонку 43-м, в то время как другие украинцы оказались вне топ-60.

Победу одержал француз Антонен Гигонна. Вторым стал норвежец Исак Фрей, а замкнул призовую тройку француз Валентин Лежон.

Чемпионат Европы по биатлону: результаты мужской индивидуальной гонки

1. Антонен Гигонна (Франция, 0+0+0+0) 52:08.9

2. Исак Фрей (Норвегия, 1+0+1+0) +1:11.0

3. Валентин Лежон (Франция, 0+1+0+0) +1:13.3

...

35. Богдан Цымбал (Украина, 2+0+0+0) +3:48.7

36. Артем Тищенко (Украина, 0+0+0+1) +3:51.6

43. Роман Боровик (Украина, 1+0+0+0) +4:21.3

64. Денис Насыко (Украина, 1+2+0+3) +6:14.1

68. Сергей Супрун (Украина, 0+0+0+0) +6:37.2

85. Михаил Хмиль (Украина, 1+0+1+3) +7:35.5

Соревновательная программа континентального первенства сегодня продолжится женской индивидуальной гонкой, которая начнется в 15:30 по киевскому времени. От Украины побегут Валерия Дмитренко, Анастасия Меркушина, Надежда Белкина, Лилия Стеблина, Ксения Приходько и Татьяна Тарасюк.

Где смотреть гонки чемпионата Европы по биатлону

На территории Украины все гонки чемпионата Европы по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале Суспільне Спорт, а также на местных телеканалах Суспільного.

Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

Ранее сообщалось, что сборная Украины объявила состав зимнюю Олимпиаду-2026. В заявку "сине-желтых" вошли 46 атлетов в 11 видах спорта.