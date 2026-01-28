ТСН у соціальних мережах

Визначилися півфінальні пари чоловічого турніру Australian Open-2026

Обидва півфінальні поєдинки відбудуться 30 січня.

Карлос Алькарас

Карлос Алькарас / © Associated Press

Відбулися всі матчі 1/4 фіналу Australian Open-2026 у чоловічому одиночному розряді. Тож визначилися півфінальні пари першого в сезоні турніру Grand Slam.

У півфіналі австралійського мейджора перша ракетка світу іспанець Карлос Алькарас зіграє проти німця Александра Звєрєва (№3 ATP), а друга ракетка планети італієць Яннік Сіннер протистоятиме сербу Новаку Джоковичу (№4 ATP).

Зазначимо, що в чвертьфіналі Джокович пройшов італійця Лоренцо Музетті через те, що той після двох виграних сетів на старті в третій партії травмувався й був змушений достроково знятися з матчу.

Australian Open-2026 (чоловіки): результати матчів 1/4 фіналу

Александр Звєрєв (Німеччина) – Лернер Тьєн (США) – 6:3, 6:7, 6:1, 7:6

Карлос Алькарас (Іспанія) – Алекс де Мінаур (Австралія) – 7:5, 6:2, 6:1

Лоренцо Музетті (Італія) – Новак Джокович (Сербія) – 6:4, 6:3, 1:3 (відмова Музетті)

Бен Шелтон (США) – Яннік Сіннер (Італія) – 3:6, 4:6, 4:6

Australian Open-2026 (чоловіки): півфінальні пари

Карлос Алькарас (Іспанія, №1 ATP) – Александр Звєрєв (Німеччина, №3 ATP)

Новак Джокович (Сербія, №4 ATP) – Яннік Сіннер (Італія, №2 ATP)

Обидва півфінальні поєдинки чоловічого турніру Australian Open-2026 відбудуться у п'ятницю, 30 січня.

До слова, Сіннер є чемпіоном двох попередніх Australian Open (2024, 2025). Торік у фіналі Відкритого чемпіонату Австралії італійський тенісист обіграв Звєрєва.

Раніше повідомлялося, що на Australian Open-2026 також визначилися півфінальні пари в жіночому одиночному розряді. За перший у своїй кар'єрі титул Grand Slam продовжує боротися українка Еліна Світоліна.

У півфіналі Світоліна позмагається з першою ракеткою світу "нейтральною" білорускою Аріною Соболенко. Матч відбудеться в четвер, 29 січня. Початок – не раніше 10:30 за київським часом.

