Росія атакувала об’єкт "Нафтогазу" на заході України: на обʼєкті зупинили процеси, щоб не допустити забруднення
Це вже 15-та цілеспрямована атака на об’єкти Групи «Нафтогаз» від початку місяця.
Росія у вівторок, 27 січня, атакувала об’єкт критичної інфраструктури Групи «Нафтогаз» у західному регіоні України. Внаслідок влучання виникла пожежа.
Про це повідомляє «Нафтогаз» у Telegram.
«З міркувань безпеки, щоб захистити людей і не допустити забруднення навколишнього середовища, фахівці компанії негайно зупинили технологічні процеси на обʼєкті. На місці працюють рятувальники ДСНС», — зазначив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.
Це вже 15-та цілеспрямована атака на об’єкти Групи «Нафтогаз» лише від початку місяця.
«Ми працюємо в умовах постійної загрози. Пріоритет незмінний — безпека людей, мінімізація наслідків атак і стабільна робота енергосистеми», — зазначають у «Нафтогазі».
Нагадаємо, у ніч проти 17 січня армія РФ атакувала обладнання «Нафтогазу», яке забезпечує видобуток газу.