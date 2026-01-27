ТСН у соціальних мережах

Росія атакувала об’єкт "Нафтогазу" на заході України: на обʼєкті зупинили процеси, щоб не допустити забруднення

Це вже 15-та цілеспрямована атака на об’єкти Групи «Нафтогаз» від початку місяця.

Світлана Несчетна
Росія у вівторок, 27 січня, атакувала об’єкт критичної інфраструктури Групи «Нафтогаз» у західному регіоні України. Внаслідок влучання виникла пожежа.

Про це повідомляє «Нафтогаз» у Telegram.

«З міркувань безпеки, щоб захистити людей і не допустити забруднення навколишнього середовища, фахівці компанії негайно зупинили технологічні процеси на обʼєкті. На місці працюють рятувальники ДСНС», — зазначив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

Це вже 15-та цілеспрямована атака на об’єкти Групи «Нафтогаз» лише від початку місяця.

«Ми працюємо в умовах постійної загрози. Пріоритет незмінний — безпека людей, мінімізація наслідків атак і стабільна робота енергосистеми», — зазначають у «Нафтогазі».

Нагадаємо, у ніч проти 17 січня армія РФ атакувала обладнання «Нафтогазу», яке забезпечує видобуток газу.

