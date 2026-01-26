ТСН у соціальних мережах

Суспільство
79
1 хв

Колишня учасниця Spice Girls розхвалила королеву Каміллу після спільного заходу

Нещодавно одна з колишніх учасниць групи Spice Girls — Джері Горнер — разом із королевою Каміллою відвідувала центр Maggie’s Cheltenham у Глостерширі, який допомагає людям, які постраждали від раку.

Ольга Кузьменко
Королева Каміллаї Джері Хорнер

Королева Каміллаї Джері Хорнер / © Getty Images

Візит Її Величності був присвячений 30-річчю організації, покровителькою якої Камілла є з 2008 року.

Джері Горнер приєдналася до Її Величності в центрі, щоб дізнатися більше про його роботу та про те, який вплив благодійна організація чинить на людей. Джері, як прихильниця цієї організації, була запрошена Її Величністю на цей захід.

Джері Горнер і королева Камілла / © Getty Images

Джері Горнер і королева Камілла / © Getty Images

Після цього колишня співачка поспілкувалася з журналістами і сказала:

"Я велика шанувальниця королеви, я думаю, що вона приголомшлива, вона стійка, вона фантастична - грізна сила природи", - цитує її слова express.

Королева Каміллаї Джері Горнер / © Getty Images

Королева Каміллаї Джері Горнер / © Getty Images

Королева Камілла відвідала 18 із 27 центрів Maggie's, перший з яких відкрився на території Західної генеральної лікарні в Единбурзі 1996 року. Ці центри надають допомогу людям, які постраждали від раку, включаючи безкоштовну психологічну, емоційну та практичну підтримку. На заході Її Величність виголосила промову, в якій високо оцінила роботу центрів і вплив, який вони мають на людей, які проходять лікування від раку.

Королева Камілла / © Getty Images

Королева Камілла / © Getty Images

Нагадаємо, минулого тижня Камілла та принцеса Уельська Кейт також продемонстрували єдність на публічних заходах за допомогою моди.

79
