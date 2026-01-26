- Дата публікації
-
Категорія
Суспільство
- Кількість переглядів
- 79
- Час на прочитання
- 1 хв
Колишня учасниця Spice Girls розхвалила королеву Каміллу після спільного заходу
Нещодавно одна з колишніх учасниць групи Spice Girls — Джері Горнер — разом із королевою Каміллою відвідувала центр Maggie’s Cheltenham у Глостерширі, який допомагає людям, які постраждали від раку.
Візит Її Величності був присвячений 30-річчю організації, покровителькою якої Камілла є з 2008 року.
Джері Горнер приєдналася до Її Величності в центрі, щоб дізнатися більше про його роботу та про те, який вплив благодійна організація чинить на людей. Джері, як прихильниця цієї організації, була запрошена Її Величністю на цей захід.
Після цього колишня співачка поспілкувалася з журналістами і сказала:
"Я велика шанувальниця королеви, я думаю, що вона приголомшлива, вона стійка, вона фантастична - грізна сила природи", - цитує її слова express.
Королева Камілла відвідала 18 із 27 центрів Maggie's, перший з яких відкрився на території Західної генеральної лікарні в Единбурзі 1996 року. Ці центри надають допомогу людям, які постраждали від раку, включаючи безкоштовну психологічну, емоційну та практичну підтримку. На заході Її Величність виголосила промову, в якій високо оцінила роботу центрів і вплив, який вони мають на людей, які проходять лікування від раку.
