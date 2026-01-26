- Дата публікації
-
Топмодель Кендалл Дженнер позувала повністю оголеною
Зірка поділилася серією сміливих фото в Мережі.
30-річна модель і зірка реаліті-шоу Кендалл Дженнер опублікувала у своєму Instagram серію фото, на яких вона позувала в нижній білизні і топлес.
Судячи з інтер’єру, знімки були зроблені в новому будинку моделі в горах. Кендалл позувала в майці і трусах у своїй спальні на ліжку.
На одному з фото повністю оголена модель лежить на ліжку. Оголені груди вона прикрила ковдрою. «Неділя», — лаконічно підписала фото Дженнер.
Зазначимо, Кендалл Дженнер — одна з найбільш високооплачуваних і впливових моделей свого покоління. Вона змогла відокремити себе від реаліті-образу своєї сім’ї і вибудувати самостійну фешн-кар’єру.
