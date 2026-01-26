ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
379
Час на прочитання
1 хв

Топмодель Кендалл Дженнер позувала повністю оголеною

Зірка поділилася серією сміливих фото в Мережі.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Кендалл Дженнер

Кендалл Дженнер / © Instagram Кендалл Дженнер

30-річна модель і зірка реаліті-шоу Кендалл Дженнер опублікувала у своєму Instagram серію фото, на яких вона позувала в нижній білизні і топлес.

Судячи з інтер’єру, знімки були зроблені в новому будинку моделі в горах. Кендалл позувала в майці і трусах у своїй спальні на ліжку.

Кендалл Дженнер / © Instagram Кендалл Дженнер

Кендалл Дженнер / © Instagram Кендалл Дженнер

Кендалл Дженнер / © Instagram Кендалл Дженнер

Кендалл Дженнер / © Instagram Кендалл Дженнер

На одному з фото повністю оголена модель лежить на ліжку. Оголені груди вона прикрила ковдрою. «Неділя», — лаконічно підписала фото Дженнер.

Кендалл Дженнер / © Instagram Кендалл Дженнер

Кендалл Дженнер / © Instagram Кендалл Дженнер

Кендалл Дженнер / © Instagram Кендалл Дженнер

Кендалл Дженнер / © Instagram Кендалл Дженнер

Кендалл Дженнер / © Instagram Кендалл Дженнер

Кендалл Дженнер / © Instagram Кендалл Дженнер

Зазначимо, Кендалл Дженнер — одна з найбільш високооплачуваних і впливових моделей свого покоління. Вона змогла відокремити себе від реаліті-образу своєї сім’ї і вибудувати самостійну фешн-кар’єру.

Раніше, нагадаємо, Кендалл Дженнер сфотографували папараці в Лос-Анджелесі.

Образи Кендалл Дженнер (16 фото)

Кендалл Дженнер / © Getty Images

Кендалл Дженнер / © Getty Images

Кендалл Дженнер / © Getty Images

Кендалл Дженнер / © Getty Images

Кендалл Дженнер / © Getty Images

Кендалл Дженнер / © Getty Images

Кендалл Дженнер / © Getty Images

Кендалл Дженнер / © Getty Images

Кендалл Дженнер / © Getty Images

Кендалл Дженнер / © Getty Images

Кендалл Дженнер / © Getty Images

Кендалл Дженнер / © Getty Images

Кендалл Дженнер / © Getty Images

Кендалл Дженнер / © Getty Images

Кендалл Дженнер / © Getty Images

Кендалл Дженнер / © Getty Images

Кендалл Дженнер / © Getty Images

Кендалл Дженнер / © Getty Images

Кендалл Дженнер / © Getty Images

Кендалл Дженнер / © Getty Images

Кендалл Дженнер / © Getty Images

Кендалл Дженнер / © Getty Images

Кендалл Дженнер / © Getty Images

Кендалл Дженнер / © Getty Images

Кендалл Дженнер і Хейлі Бібер / © Getty Images

Кендалл Дженнер і Хейлі Бібер / © Getty Images

Кендалл Дженнер / © Getty Images

Кендалл Дженнер / © Getty Images

Кендалл Дженнер / © Getty Images

Кендалл Дженнер / © Getty Images

Кендалл Дженнер і Хейлі Бібер / © Getty Images

Кендалл Дженнер і Хейлі Бібер / © Getty Images

Дата публікації
Кількість переглядів
379
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie