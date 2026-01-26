Топмодель Кендалл Дженнер позувала повністю оголеною

Кендалл Дженнер / © Instagram Кендалл Дженнер

30-річна модель і зірка реаліті-шоу Кендалл Дженнер опублікувала у своєму Instagram серію фото, на яких вона позувала в нижній білизні і топлес.

Судячи з інтер’єру, знімки були зроблені в новому будинку моделі в горах. Кендалл позувала в майці і трусах у своїй спальні на ліжку.

Кендалл Дженнер / © Instagram Кендалл Дженнер

Кендалл Дженнер / © Instagram Кендалл Дженнер

На одному з фото повністю оголена модель лежить на ліжку. Оголені груди вона прикрила ковдрою. «Неділя», — лаконічно підписала фото Дженнер.

Кендалл Дженнер / © Instagram Кендалл Дженнер

Кендалл Дженнер / © Instagram Кендалл Дженнер

Кендалл Дженнер / © Instagram Кендалл Дженнер

Зазначимо, Кендалл Дженнер — одна з найбільш високооплачуваних і впливових моделей свого покоління. Вона змогла відокремити себе від реаліті-образу своєї сім’ї і вибудувати самостійну фешн-кар’єру.

Раніше, нагадаємо, Кендалл Дженнер сфотографували папараці в Лос-Анджелесі.