Хто рветься очолити митницю: кандидати на "Лексусах" та з "багатими родичами"

Конкурс на посаду очільника митниці

Реклама

Саме час зробити так би мовити «розпаковку» тих, хто бажає очолити Державну митну службу України. Що не договорюють кандидати на цей пост? Які пікантні подробиці своєї біографії вони б воліли приховати від суспільства? А також — хто з претендентів пройшов далі, а хто — безсоромно вилетів після першого ж тестування. Ну і головне — хто має найбільші шанси очолити Митницю?

Про це йдеться в ексклюзивному репортажі проекту «Хапуга.UA».

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: КАНДИДАТИ-МІЛЬЙОНЕРИ В ГОЛОВИ МИТНИЦІ: хто насправді РВЕТЬСЯ очолити Держмитслужбу

Реклама

Стартова лінія: “Мерседеси” та «недостатньо» балів

17 січня, 11:00, Київ. Першим на тестування під’їжджає чорний Mercedes. Це — кандидат Андрій Баранов. На запитання про шанси відповідає впевнено: «Ну приїхав сюди для того, щоб перемагати». Проте на тему свого елітного авто військовий спілкується неохоче.

Андрій Баранов: «Ті гроші, які я витратив на цю машину, вони офіційні, вони задекларовані… Хіба це важливо зараз?»

Баранов до наступного етапу не пройшов. На питання про бали коротко кинув: «Недостатньо».

Прохідний бал тестування на «інтелектуальні можливості» — 107. Комісія припускала, що з 38 кандидатів пройдуть щонайменше 25. Але, спойлер, інтелектуальні здібності майбутніх митників були суттєво переоцінені.

Реклама

«Биті» Лексуси та провал проректорів

Слідом за Мерседесом з’являється Lexus Руслана Даменцова. Даменцов — співробітник НАБУ, який раніше ледь не очолив БЕБ. Його декларація засекречена через родича-військового.

Руслан Даменцов: «Це биток американський, який був двічі розбитий — це з точки зору, чи міг я на нього заробити».

Даменцов проходить далі рівно зі 107 балами. А от заступник міністра соцполітики з цифровізації Анатолій Комірний, який розповідав про цифрову реформу митниці, іспит провалив, набравши лише 91 бал.

Ще нижчий результат — 79 балів у проректора Університету митної справи та фінансів Євгена Гармаша. За такий «інтелектуальний рівень» йому, схоже, соромно:

Реклама

Євген Гармаш: «Це конфіденційна інформація… Ну подивимось рішення комісії».

Audi за ціною «Лади»

Серед кандидатів помічений і Станіслав Балуєв, заступник начальника служби відновлення Закарпаття. У 2019 році, очолюючи Закарпатську митницю, він «прогуляв» нараду з Президентом Зеленським, бо був у відпустці. Балуєв вилітає з конкурсу (98 балів), але його декларація вражає: Audi Q7 2017 року він купив за 140 тисяч гривень, хоча ринкова ціна — під $40 тис.

Станіслав Балуєв: «Вона звичайно не коштує ця машина стільки, але я її оформляв по документах, які мені видало МРЕО, і воно оцінило її 140. Я її задекларував так, як в папері було».

Також низькі бали показали діючі митники: Іван Бережнюк (Хмельницька митниця) — 81 бал, та Сергій Буяльський (Донецька митниця) — 89 балів. Останній, до слова, не задекларував нерухомості у Дніпрі, де працював раніше, бо майно «по класиці» записане на матір.

Реклама

Мільйонери на тещах та «сімейні заощадження»

Михайло Мірошніченко, відомий за «зерновим скандалом» в Одесі, набрав 107 балів і йде далі. У нього самого — лише квартира в Києві. А от 76-річна теща, яка офіційно заробила 4 тис. євро за 25 років, володіє 4 квартирами та новеньким VW Touareg. Дружина ж нещодавно придбала Audi Q7 2025 року та Harley-Davidson.

Друге місце в рейтингу (124 бали) посів Владислав Суворов, заступник голови Держмитниці. Він проживає в ЖК «Грінвіль Парк» (квартири від $200 тис.), що записана на маму.

Владислав Суворов: «Чи мала вона кошти? Так звичайно… Це сімейні заощадження її спільні з моїм батьком».

Третє місце з результатом 124 бали — в Іллі Ніжнікова, очільника Закарпатської митниці. Колишній СБУшник володіє трьома квартирами в Києві, дачею під столицею та часткою будинку в Криму. Його родина користується парком BMW (528i та два X5).

Реклама

Львівські таємниці та «універсальні солдати»

Іван Керезвас (Львівська митниця, 120 балів) має закриту декларацію. Проте журналісти з’ясували, що його близькі за 5 років обросли майном на 20 млн грн.

Іван Керезвас: «Це майно було придбане родиною моєї дружини за рахунок коштів, отриманих законним шляхом… ще в 90-х, коли я ще ходив в школу».

Також у конкурсі залишається Олександр Федоришин з «Укрспецекспорту» (109 балів). Він іде на посаду голови митниці, навіть не знаючи, яка там зарплата: «Ну я думаю… десь більше сотні».

Каже, що готовий заробляти менше, бо він «самодостатня людина».

Реклама

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: КАНДИДАТИ-МІЛЬЙОНЕРИ В ГОЛОВИ МИТНИЦІ: хто насправді РВЕТЬСЯ очолити Держмитслужбу



