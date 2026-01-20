ТСН у соціальних мережах

Шерон Стоун на показі Valentino: як 35-річна акторка підкорила подіум у короткій весільній сукні

Американська акторка на піку своєї популярності прийняла участь у показі мод.

Шерон Стоун та модельєр Валентіно Гаравані

Шерон Стоун та модельєр Валентіно Гаравані / © Associated Press

1993 року 35-річна Шерон Стоун вийшла на подіум під час показу колекції бренду Valentino на сезон весна-літо 1994.

Шерон Стоун / © Associated Press

Шерон Стоун / © Associated Press

Шерон стала головною зіркою показу, адже їй випала честь закрити його у весільній сукні. Акторка продемонструвала міні креативного дизайну з прозорою спідницею, глибоким декольте, широкими подвійними бретельками та розкішним мереживом, яке прикрашало сукню спереду та перетворювалося на шлейф ззаду.

Шерон Стоун / © Associated Press

Шерон Стоун / © Associated Press

Також у образі зірки був капелюшок з мереживом та довга фата. Романтики та незвичності також додавали луку Шерон мереживні колготки та ботильйони на шнурівці.

У кінці дефіле по традиції до моделі, якою того разу бала акторка, вийшов і модельєр Валентіно Гаравані.

Шерон Стоун та модельєр Валентіно Гаравані / © Associated Press

Шерон Стоун та модельєр Валентіно Гаравані / © Associated Press

