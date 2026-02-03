В нескольких областях Украины применены экстренные отключения

Отключение света

Реклама

После атаки РФ в нескольких областях Украины используются экстренные отключения. Речь идет о Житомирской, Черкасской и Харьковской областях.

Об этом сообщает ТСН.ua со ссылкой на местные облэнерго.

«На Житомирщине введены аварийные отключения электроэнергии!», — отметили в «Житопроизводительэнерго».

Реклама

Людей также попросил выключить из розеток чувствительное к скачкам напряжения оборудование. Это необходимо для безопасности и защиты техники.

В «Черкассыоблеэрго» также сообщили об аварийных отключениях.

«Из-за последствий предыдущих массированных ракетно-дроновых атак 3 февраля с 09:20 по Черкасской области применены графики аварийных отключений (ГАО) по команде НЭК „Укрэнерго“, — говорится в сообщении.

Ситуацию прокомментировали и в Харьковской области.

Реклама

«В результате обстрелов в Харькове и Харьковской области есть обесточивание потребителей. Кроме того, сейчас применяются графики аварийных отключений», — отметили в Харьковоблэнерго.

Житомирщина

Ранее стало известно, что во вторник на территории Житомирской области будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии. В течение суток они могут корректироваться в зависимости от текущей ситуации в энергосистеме страны.

По состоянию на 08:00 энергетики информировали, что ограничения для бытовых потребителей будут применяться до четырех очередей:

с 00:00 до 06:00 — отключение для 3,5 очередей;

с 06:00 до 22:00 — отключение для четырех очередей;

с 22:00 до 24:00 — отключение для 3,5 очередей.

Отмечается, что графики почасовых отключений состоят из шести очередей и 12 подчерк. Они опубликованы на официальном сайте «Житомироблэнерго», где потребители могут проверить свою очередь и узнать точное время возможного обесточивания.

Реклама

Кроме того, 3 февраля ограничения мощности для промышленных потребителей будут действовать на протяжении всех суток — с 00:00 до 24:00.

Черкасская область

По данным ОВА, в Черкасской области ночью 3 февраля Силами ПВО уничтожены две российские ракеты и четыре ударных беспилотника. Обращений от населения о предоставлении помощи по состоянию на данный момент не поступало. В настоящее время идет обследование территории.

В то же время из-за последствий предыдущих массированных ракетно-дроновых атак 3 февраля с 09:20 в Черкасской области введены графики аварийных отключений электроэнергии (ГАО) по команде НЭК «Укрэнерго».

«Также продолжают действовать графики почасовых отключений (ГБО)», — говорится в сообщении «Черкассыоблэнерго».

Реклама

Энергетики призывают жителей области максимально экономно потреблять электроэнергию. Для стабилизации ситуации прилагается максимум усилий.

Харьковщина

Как сообщал министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба, в результате российской атаки в Харькове временно прекращено теплоснабжение около 110 тысяч абонентов. Еще более 15 тысяч потребителей осталось без тепла в Лозовском районе Харьковской области.

В части населенных пунктов региона объекты критической инфраструктуры переведены на резервные источники электропитания.

Аварийно-восстановительные работы продолжаются во всех регионах, которые получили повреждения вследствие вражеских ударов.

Реклама

Ранее экстренные отключения применили у части левого берега Киева.

Стало известно, что Днепровский и Дарницкий районы столицы частично живут в условиях экстренных отключений.

В то же время на правом берегу продолжают действовать почасовые графики.