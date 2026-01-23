Отключение света 24 января: какие графики применят

Отключение света / © ТСН.ua

В субботу, 24 января, во всех регионах Украины вводятся плановые ограничения электропотребления.

Об этом сообщили в «Укрэнерго».

«Во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)», — сообщили энергетики.

По информации «Укрэнерго», введение лимитов является вынужденным шагом, вызванным значительными повреждениями энергетической инфраструктуры. Энергосистема страны продолжает испытывать дефицит мощности после серии массированных ракетно-дроновых ударов российских войск по генерирующим объектам и сетям передачи.

Энергетики предостерегают, что из-за нестабильности ситуации в энергосистеме объемы ограничений могут изменяться в течение суток.

«Время и объем применения отключений по вашему адресу узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе», — отмечают в пресс-службе энергопоставщика.

Напомним, в большинстве регионов Украины сегодня утром из-за критического усложнения ситуации в энергосистеме ввели экстренные аварийные ограничения потребления. Причиной стал выход нескольких объектов поколения во внеплановый ремонт на фоне последствий массированных российских атак.

В ночь на 22 января армия РФ атаковала Черноморск в Одесской области. Из-за обстрела город остался без электроснабжения и отопления.