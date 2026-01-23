Відключення світла 24 січня: які графіки застосують

Відключення світла / © ТСН.ua

У суботу, 24 січня, в усіх регіонах України запроваджуються планові обмеження електроспоживання.

Про це повідомили в «Укренерго».

«В усіх регіонах України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потуження (для промислових споживачів)», — повідомили енергетики.

За інформацією «Укренерго», запровадження лімітів є вимушеним кроком, спричиненим значними пошкодженнями енергетичної інфраструктури. Енергосистема країни продовжує відчувати дефіцит потужності після серії масованих ракетно-дронових ударів російських військ по генеруючих об’єктах та мережах передачі.

Енергетики застерігають, що через нестабільність ситуації в енергосистемі обсяги обмежень можуть змінюватися протягом доби.

«Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні», — зазначають у пресслужбі енергопостачальника.

Нагадаємо, у більшості регіонів України сьогодні вранці через критичне ускладнення ситуації в енергосистемі запровадили екстрені аварійні обмеження споживання. Причиною став вихід кількох об’єктів генерації у позаплановий ремонт на тлі наслідків масованих російських атак.

В ніч проти 22 січня армія РФ атакувала Чорноморськ в Одеській області. Через обстріл місто залишилось без електропостачання та опалення.