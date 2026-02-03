Вдова ADAM впервые после смерти артиста вышла на сцену и трогательно забрала награду: "Миша, ты здесь?"

ADAM и его жена

Через два месяца после смерти украинского певца Михаила Клименко, фронтмена группы ADAM, его вдова Александра Норова осуществила первый публичный выход.

Артистка посетила музыкальную премию «Золотая звезда Лирум», которая состоялась 2 февраля в Украинском доме в Киеве. В этом году редакция Лирум отмечала лучшие музыкальные достижения украинских артистов и клипмейкеров и представила новую номинацию — «Музыкальный продюсер». Именно ее лауреатом стала группа ADAM, солист которой умер 7 декабря после длительной борьбы с тяжелой болезнью — туберкулезным менингитом.

Награду со сцены получала Александра Норова и поделилась достижением группы в Instagram. В своей речи она обратилась к залу с искренними словами, но прежде всего — к покойному мужу. Артистка призналась, что до сих пор чувствует его присутствие рядом.

«Миша, ты здесь? Я думаю, что Миша со мной каждый мой шаг. Я так себе придумала и так хочу в это верить. Мне нравится, что Миша в первую очередь был саундпродюсером нашей любви», — сказала Александра со сцены.

Она подчеркнула, что главной целью их творчества было передавать любовь — настоящую, живую и честную. Завершая выступление, Норова обратилась ко всем присутствующим с простым, но важным призывом — чаще говорить о своих чувствах.

«Очень рада, что есть люди, которым откликнулись наши песни и любовь — это было нашей целью. ADAM — это любовь, наша жизнь. Любви мало не бывает, правда? Любите друг друга, целуйте и учитесь, пожалуйста, говорить друг другу „я тебя люблю“», — растрогала зал вдова артиста.

Напомним, в начале декабря прошлого года с Михаилом Клименко попрощались в Киеве. Провести звезду в последний путь пришло немало звезд, друзья и семья. Тогда же вдова Александра Норова рассказала присутствующим о последних днях артиста.