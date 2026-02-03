Наталья Могилевская попала в ДТП и показала разбитое авто

Наталья Могилевская / © Пресс-служба Натальи Могилевской

Украинская певица Наталья Могилевская попала в ДТП.

Об этом исполнительница рассказала в своем Instagram. Авария, очевидно, произошла вечером 2 февраля в Киеве, когда артистка возвращалась домой. Наталья Могилевская опубликовала видео с места происшествия и показала разбитые машины.

По словам знаменитости, ДТП произошло из-за гололеда на дорогах, из-за которого довольно легко не справиться с управлением авто. Поэтому, певица призывает быть осторожными.

"Попали в ДТП. Друзья, берегите себя, будьте внимательны на дороге. Везде гололедица и очень скользко", - комментирует певица.

К счастью, Наталья Могилевская не пострадала в ДТП, чего не скажешь о ее авто. Поэтому, домой исполнительница добралась уже на такси.

Напомним, недавно Наталья Могилевская наслаждалась отдыхом за границей. Артистка проводила время с детьми, а также с мужем, с которым успела воссоздать кадр из известного романтического фильма.