Невеста Криштиану Роналду подчеркнула фигуру обтягивающем платьем

Джорджина Родригес / © Instagram Джорджины Родригес

Реклама

32-летняя модель, инфлуэнсер и невеста футболиста Криштиану Роналду — Джорджина Родригес — решила надеть все розовое и похвасталась этим луком в Instagram. Она позировала в обтягивающем трикотажном платье с воланами на подоле, которое эффектно подчеркнуло ее талию и ягодицы.

Джорджина Родригес / © Instagram Джорджины Родригес

Джорджина Родригес / © Instagram Джорджины Родригес

Свой образ звезда дополнила лаковыми туфлями-лодочками на шпильках и розовой сумкой Hermes Kelly Mini. Волосы она собрала в пучок и украсила уши золотыми серьгами.

Джорджина Родригес / © Instagram Джорджины Родригес

Джорджина Родригес / © Instagram Джорджины Родригес

Отметим, Криштиану Роналду и Джорджина Родригес воспитывают пятерых детей. Для двух из них — дочерей Аланы Мартины и Беллы Эсмеральды — девушка является биологической матерью. Близнецов Еву и Матео спортсмену родила суррогатная мать, а о матери самого старшего сына — 15-летнего Криштиану-младшего — ничего не известно. Недавно стало известно, где и когда состоится свадьба звездной пары.

Реклама

Ранее, напомним, Джорджина Родригес нарвалась на хейт в Сети. А все из-за того, что она посетила Белый дом и презентацию документального фильма о первой леди США — Мелании Трамп.