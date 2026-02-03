ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
156
Время на прочтение
1 мин

Невеста Криштиану Роналду подчеркнула фигуру обтягивающем платьем

Девушка продемонстрировала розовый total look.

Автор публикации
Юлия Кудринская
Джорджина Родригес

Джорджина Родригес / © Instagram Джорджины Родригес

32-летняя модель, инфлуэнсер и невеста футболиста Криштиану Роналду — Джорджина Родригес — решила надеть все розовое и похвасталась этим луком в Instagram. Она позировала в обтягивающем трикотажном платье с воланами на подоле, которое эффектно подчеркнуло ее талию и ягодицы.

Джорджина Родригес / © Instagram Джорджины Родригес

Джорджина Родригес / © Instagram Джорджины Родригес

Джорджина Родригес / © Instagram Джорджины Родригес

Джорджина Родригес / © Instagram Джорджины Родригес

Свой образ звезда дополнила лаковыми туфлями-лодочками на шпильках и розовой сумкой Hermes Kelly Mini. Волосы она собрала в пучок и украсила уши золотыми серьгами.

Джорджина Родригес / © Instagram Джорджины Родригес

Джорджина Родригес / © Instagram Джорджины Родригес

Джорджина Родригес / © Instagram Джорджины Родригес

Джорджина Родригес / © Instagram Джорджины Родригес

Отметим, Криштиану Роналду и Джорджина Родригес воспитывают пятерых детей. Для двух из них — дочерей Аланы Мартины и Беллы Эсмеральды — девушка является биологической матерью. Близнецов Еву и Матео спортсмену родила суррогатная мать, а о матери самого старшего сына — 15-летнего Криштиану-младшего — ничего не известно. Недавно стало известно, где и когда состоится свадьба звездной пары.

Ранее, напомним, Джорджина Родригес нарвалась на хейт в Сети. А все из-за того, что она посетила Белый дом и презентацию документального фильма о первой леди США — Мелании Трамп.

Джорджина Родригес и Криштиану Роналду (10 фото)

Джорджина Родригес и Роналду / © Associated Press

Джорджина Родригес и Роналду / © Associated Press

Джорджина Родригес и Роналду / © Associated Press

Джорджина Родригес и Роналду / © Associated Press

Джорджина Родригес и Роналду / © Associated Press

Джорджина Родригес и Роналду / © Associated Press

Джорджина Родригес и Роналду / © Associated Press

Джорджина Родригес и Роналду / © Associated Press

Джорджина Родригес и Роналду / © Associated Press

Джорджина Родригес и Роналду / © Associated Press

Джорджина Родригес и Роналду / © Associated Press

Джорджина Родригес и Роналду / © Associated Press

Джорджина Родригес и Роналду / © Associated Press

Джорджина Родригес и Роналду / © Associated Press

Джорджина Родригес и Роналду / © Associated Press

Джорджина Родригес и Роналду / © Associated Press

Джорджа Родригес и Роналду на European MTV Awards / © Associated Press

Джорджа Родригес и Роналду на European MTV Awards / © Associated Press

Джорджа Родригес и Роналду на European MTV Awards / © Associated Press

Джорджа Родригес и Роналду на European MTV Awards / © Associated Press

Дата публикации
Количество просмотров
156
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie