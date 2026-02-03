ТСН у соціальних мережах

Наречена Кріштіану Роналду підкреслила фігуру обтислою сукнею

Дівчина продемонструвала рожевий total look.

32-річна модель, інфлуенсерка і наречена футболіста Кріштіану Роналду — Джорджина Родрігес — вирішила вдягнути все рожеве та похизувалася цим луком в Instagram. Вона позувала в обтислій трикотажній сукні з воланами на подолі, яка ефектно підкреслила її талію і сідниці.

Свій образ зірка доповнила лаковими туфлями-човниками на шпильках і рожевою сумкою Hermes Kelly Mini. Волосся вона зібрала в пучок і прикрасила вуха золотими сережками.

Зазначимо, Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес виховують п’ятьох дітей. Для двох із них — доньок Алани Мартіни та Белли Есмеральди — дівчина є біологічною матір’ю. Близнюків Єву та Матео спортсменові народила сурогатна мати, а про матір найстаршого сина — 15-річного Кріштіану-молодшого — нічого не відомо. Нещодавно стало відомо, де й коли відбудеться весілля зіркової пари.

Раніше, нагадаємо, Джорджина Родрігес нарвалася на хейт у Мережі. А все через те, що вона відвідала Білий дім і презентацію документального фільму про першу леді США — Меланію Трамп.

