ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
278
Час на прочитання
1 хв

Джорджина Родрігес побігала наввипередки зі своєю донькою — хто швидше

Зірка з дитинства прищеплює своїм дітям любов до спорту.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Джорджина Родрігес

Джорджина Родрігес / © Getty Images

31-річна модель, інфлуенсерка і наречена футболіста Кріштіану Роналду — Джорджина Родрігес, якій він нещодавно освідчився після 9 років стосунків і підніс каблучку з величезним діамантом, поділилася в Instagram відео, в якому вона в спортзалі бігає наввипередки з 8-річною донькою Євою.

© Instagram Джорджини Родрігес

Цікаво, що, якщо стартувала Джорджина раніше, донька змогла її наздогнати й перегнати. У коментарях під фото прихильники пари Родрігес-Роналду написали багато коментарів із захопленням фізичною формою Єви: «Вона така швидка», «Така швидка, як і батько», «У неї швидкість батька» та ін.

Зазначимо, Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес виховують п’ятьох дітей. Для двох із них — доньок Алани Мартіни та Белли Есмеральди — дівчина є біологічною матір’ю. Близнюків Єву та Матео спортсменові народила сурогатна мати, а про матір найстаршого сина — 15-річного Кріштіану-молодшого — нічого не відомо. Нещодавно стало відомо, де й коли відбудеться весілля зіркової пари.

Кріштіану Роналду, Джорджина Родрігес та їхні діти / © Instagram Джорджини Родрігес

Кріштіану Роналду, Джорджина Родрігес та їхні діти / © Instagram Джорджини Родрігес

Пара з дитинства прищеплює своїм дітям любов до спорту. Раніше, нагадаємо, Джорджина Родрігес показувала, як її наречений Кріштіану Роналду займається в залі з їхнім спільним сином.

Дата публікації
Кількість переглядів
278
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie