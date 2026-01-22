Джорджина Родрігес / © Getty Images

31-річна модель, інфлуенсерка і наречена футболіста Кріштіану Роналду — Джорджина Родрігес, якій він нещодавно освідчився після 9 років стосунків і підніс каблучку з величезним діамантом, поділилася в Instagram відео, в якому вона в спортзалі бігає наввипередки з 8-річною донькою Євою.

© Instagram Джорджини Родрігес

Цікаво, що, якщо стартувала Джорджина раніше, донька змогла її наздогнати й перегнати. У коментарях під фото прихильники пари Родрігес-Роналду написали багато коментарів із захопленням фізичною формою Єви: «Вона така швидка», «Така швидка, як і батько», «У неї швидкість батька» та ін.

Зазначимо, Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес виховують п’ятьох дітей. Для двох із них — доньок Алани Мартіни та Белли Есмеральди — дівчина є біологічною матір’ю. Близнюків Єву та Матео спортсменові народила сурогатна мати, а про матір найстаршого сина — 15-річного Кріштіану-молодшого — нічого не відомо. Нещодавно стало відомо, де й коли відбудеться весілля зіркової пари.

Кріштіану Роналду, Джорджина Родрігес та їхні діти / © Instagram Джорджини Родрігес

Пара з дитинства прищеплює своїм дітям любов до спорту. Раніше, нагадаємо, Джорджина Родрігес показувала, як її наречений Кріштіану Роналду займається в залі з їхнім спільним сином.