Почему дом воняет затхлостью и как это исправить / © Associated Press

Неприятный запах в доме не только раздражает, но и может сигнализировать о проблемах с вентиляцией, влажностью или даже плесенью. Издание Real Simple рассказало, что стоит действовать быстро, ведь чем раньше вы определите причину запаха, тем легче его устранить. Мы расскажем о четырех самых распространенных причинах затхлости в квартире или доме и простые способы их исправить.

Ковры нуждаются в очистке

Ковры могут стать настоящей ловушкой для запахов. Под старым ворсом часто остаются следы от животных, разлитые напитки или даже сигаретный дым.

Как исправить: регулярно пылесосить и ежегодная глубокая чистка помогают поддерживать свежесть. Если ковер очень старый, лучше заменить его на покрытие, которое легче чистить, а для мягкости под ногами использовать меньшие коврики.

Недостаточная вентиляция

Запах затхлости часто возникает из-за плохой циркуляции воздуха. Когда он застаивается, а влажность накапливается, запахи «оседают» в комнате.

Как исправить: открывайте окна хотя бы на несколько минут, используйте потолочные или настольные вентиляторы. В небольших помещениях, как ванная или прачечная, полезны средства, которые поглощают лишнюю влагу.

Что не делать: ароматизаторы маскируют запах, но не устраняют его, а еще могут загрязнять воздух в помещении.

Протекание

Иногда затхлость свидетельствует о скрытых протечках в стенах или под полом.

Как исправить: если вдруг в комнате появился запах, которого раньше не было, стоит пригласить специалиста, чтобы проверить стены и пол. Протечки могут не только создавать запах, но и угрожать структуре дома и вашему здоровью.

Развивается плесень

Плесень и грибок — одна из главных причин затхлого запаха. Она может появляться не только на стенах, но и в тканях, например, полотенцах, одежде или коврах.

Как исправить:

Для тканей: замочите в растворе половина уксуса и половина воды на ночь.

Для ванных комнат: открывайте окно или включайте вентилятор после душа.

Для стен и обоев: при небольших поражениях используйте отбеливатель.

Если плесень возвращается или очень сильная, вызывайте профессионала, ведь ее влияние на здоровье может быть серьезнее, чем просто неприятный запах.

Затхлый запах в доме — это не только неприятно, но и сигнал о потенциальных проблемах с влажностью, вентиляцией или плесенью. Своевременная проверка ковров, проветривание, контроль за протечками и борьба с плесенью помогут не только освежить воздух, но и сделать дом здоровым и уютным. Сделайте эти простые шаги частью своей домашней рутины и ваш дом всегда будет иметь свежий аромат.