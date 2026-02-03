- Дата публикации
Почему дом воняет затхлостью и как это исправить
Затхлость, которую мы обычно ассоциируем с подвалом или секонд-хендом, никак не должна оставаться в вашем доме. Если ее игнорировать, запах не исчезнет сам по себе. К счастью, существуют простые способы найти источник и избавиться от него навсегда.
Неприятный запах в доме не только раздражает, но и может сигнализировать о проблемах с вентиляцией, влажностью или даже плесенью. Издание Real Simple рассказало, что стоит действовать быстро, ведь чем раньше вы определите причину запаха, тем легче его устранить. Мы расскажем о четырех самых распространенных причинах затхлости в квартире или доме и простые способы их исправить.
Ковры нуждаются в очистке
Ковры могут стать настоящей ловушкой для запахов. Под старым ворсом часто остаются следы от животных, разлитые напитки или даже сигаретный дым.
Как исправить: регулярно пылесосить и ежегодная глубокая чистка помогают поддерживать свежесть. Если ковер очень старый, лучше заменить его на покрытие, которое легче чистить, а для мягкости под ногами использовать меньшие коврики.
Недостаточная вентиляция
Запах затхлости часто возникает из-за плохой циркуляции воздуха. Когда он застаивается, а влажность накапливается, запахи «оседают» в комнате.
Как исправить: открывайте окна хотя бы на несколько минут, используйте потолочные или настольные вентиляторы. В небольших помещениях, как ванная или прачечная, полезны средства, которые поглощают лишнюю влагу.
Что не делать: ароматизаторы маскируют запах, но не устраняют его, а еще могут загрязнять воздух в помещении.
Протекание
Иногда затхлость свидетельствует о скрытых протечках в стенах или под полом.
Как исправить: если вдруг в комнате появился запах, которого раньше не было, стоит пригласить специалиста, чтобы проверить стены и пол. Протечки могут не только создавать запах, но и угрожать структуре дома и вашему здоровью.
Развивается плесень
Плесень и грибок — одна из главных причин затхлого запаха. Она может появляться не только на стенах, но и в тканях, например, полотенцах, одежде или коврах.
Как исправить:
Для тканей: замочите в растворе половина уксуса и половина воды на ночь.
Для ванных комнат: открывайте окно или включайте вентилятор после душа.
Для стен и обоев: при небольших поражениях используйте отбеливатель.
Если плесень возвращается или очень сильная, вызывайте профессионала, ведь ее влияние на здоровье может быть серьезнее, чем просто неприятный запах.
Затхлый запах в доме — это не только неприятно, но и сигнал о потенциальных проблемах с влажностью, вентиляцией или плесенью. Своевременная проверка ковров, проветривание, контроль за протечками и борьба с плесенью помогут не только освежить воздух, но и сделать дом здоровым и уютным. Сделайте эти простые шаги частью своей домашней рутины и ваш дом всегда будет иметь свежий аромат.