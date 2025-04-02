Чем воняет: 19 мест в доме, откуда идет неприятный запах

19 мест в доме, которые делают его зловонным / © Associated Press

Если вы вычистили каждый уголок, но запахи все равно не исчезают. Где искать проблему, рассказало издание Real Simple и поделилось списком самых распространенных мест, которые могут стать источником вони в вашем доме.

Мусорное ведро. Это очевидный виновник неприятных запахов, но даже при регулярной очистке небольшие разливы и крошки могут создать вонь. Чтобы избавиться от запаха, используйте средство для устранения запахов. И не забывайте о правильной очистке ведра — сбрызните его отбеливателем, оставьте на несколько часов, затем тщательно промойте.

Холодильник. Здесь могут храниться разлитые напитки, продукты с истекшим сроком годности или незакрытые остатки пищи. Регулярно проверяйте содержимое холодильника, выбрасывайте просроченные продукты и вытирайте лотки и дверцы.

Лотки домашних животных. Животные могут оставлять после себя неприятный запах, особенно если не убираться вовремя. Регулярно мойте место для сна и еды вашего питомца и поддерживайте чистоту в его лежаке.

Мокрая одежды. Грязная и влажная одежда может стать источником неприятного запаха, особенно если его хранить в ванной комнате. Лучше держать грязную одежду в другом месте и как можно быстрее стирать.

Стеллаж для обуви. Обувь, без должной вентиляции, быстро впитывает пот и грязь, а это приводит к появлению запахов. Проверяйте стеллаж для обуви на чистоту и обеспечьте хорошую вентиляцию в этом месте.

Постельное белье. Простыни поглощают грязь и жир из нашего тела, если их не стирать регулярно. Рекомендуется стирать белье не реже одного раза в неделю.

Матрас. Со временем на матрасе накапливаются пыль, пот и крошки, а это может повлечь за собой появление неприятных запахов. Регулярно проветривайте матрас и чистьте его пылесосом. Также можно использовать пищевую соду для нейтрализации запахов.

Стиральная машина с передней загрузкой. Плесень и бактерии, которые накапливаются в уплотнителе и ящике для стиральных средств, могут стать причиной вони. После каждого цикла обязательно оставляйте дверцу машины открытой, а раз в неделю очищайте ее от остатков грязи.

Новая мебель. Запах новой мебели, как правило, возникает из-за летучих органических соединений. Такие вещества могут быть вредны для здоровья. Используйте воздухоочистители с угольными фильтрами для уменьшения их концентрации.

Посудомоечная машина. Место для плесени и бактерий, особенно когда остаются частицы пищи. Регулярно запускайте пустой цикл с горячей водой и чистящим средством для устранения запахов.

Мусор. Не забывайте о внутренней части мусорного ведра. После каждого выбрасывания мусора вытирайте внутреннюю поверхность ведра. Дезодоранты для мусора также помогут сохранить свежесть.

Слив для душа. Накопление волос, мыльного налета и грязи может привести к неприятным запахам слива. Очищайте канализацию и используйте специальные чистящие средства, чтобы устранить проблему.

Туалет. Регулярная чистка унитаза и бака — это залог чистоты. Помните о внешних частях унитаза, которые также требуют внимания.

Участки с неочищенными пятнами или разливами. Кофейные пятна или остатки пищи на обивке могут стать источником затхлого запаха. Тщательно очищайте поверхности, где были разливы.

Кофеварка. Остатки кофейной гущи могут вызвать неприятный запах. Регулярно очищайте кофеварку, чтобы сохранить свежесть напитков.

Дырявые трубы. Утечки воды из труб или газовых систем могут стать причиной неприятных запахов. Если вы чувствуете запах плесени или серы, срочно обращайтесь к специалистам.

Раковина. Если раковина не использовалась определенное время, вода из сифона может испариться, что позволяет канализационному газу проникать в дом. Используйте раковины регулярно или налейте несколько столовых ложек минерального масла для предотвращения испарения воды.

Электропроводка. Запах может быть сигналом о проблемах с электрической проводкой, что очень опасно. Проверьте розетки и приборы и при необходимости обратитесь к электрику.