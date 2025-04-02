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- Украина
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На Украину надвигается похолодание со снегом: карта
Период холода задержится на всю следующую неделю.
В Украине в воскресенье, 6 апреля, ожидается снег. Плюс сильный ветер.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.
«Начнется похолодание 5-го апреля (запад, север, часть центра), да и снег уже возможен в субботу в западных областях, но масштабнее уже с воскресенья», — отметила она.
Период холода, по данным синоптика, задержится на всю следующую неделю.
«Согласуйте ваши планы и дела — фармацевтические, транспортные, гардеробные, настроенческие, дачные, самые главные», — советует Наталья Диденко.
Напомним, синоптики прогнозируют, что погода в Украине на Пасху, 20 апреля 2025 года, обещает быть достаточно комфортной, хотя с определенными погодными нюансами. Через неделю до праздника будет прохладная погода.
На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: ПРОГНОЗ СИНОПТИКОВ: чем порадует украинцев начало апреля?