На Україну насувається похолодання зі снігом: мапа

Сніг / © Unsplash

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В Україні у неділю, 6-го квітня, ймовірний сніг. Плюс сильний вітер.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко у Facebook.

«Почнеться похолодання 5-го квітня (захід, північ, частина центру), та й сніг вже ймовірний у суботу в західних областях, але масштабніше — вже з неділі», — зазначила вона.

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Мапа погоди, на якій синім кольором позначено дощ, а рожевим — сніг / © Наталія Діденко / Facebook

Період холоду, за даними синоптикині, затримається на весь наступний тиждень.

«Поузгоджуйте ваші плани і справи — фармацевтичні, транспортні, гардеробні, настроєві, дачні, найголовніші», — радить Наталка Діденко.

Нагадаємо, синоптики прогнозують, що погода в Україні на Великдень, 20 квітня 2025 року, обіцяє бути досить комфортною, хоча з певними погодними нюансами. За тиждень до свята буде прохолодна погода.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ПРОГНОЗ СИНОПТИКІВ: чим потішить українців початок квітня?

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