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На Україну насувається похолодання зі снігом: мапа
Період холоду затримається на весь наступний тиждень.
В Україні у неділю, 6-го квітня, ймовірний сніг. Плюс сильний вітер.
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко у Facebook.
«Почнеться похолодання 5-го квітня (захід, північ, частина центру), та й сніг вже ймовірний у суботу в західних областях, але масштабніше — вже з неділі», — зазначила вона.
Період холоду, за даними синоптикині, затримається на весь наступний тиждень.
«Поузгоджуйте ваші плани і справи — фармацевтичні, транспортні, гардеробні, настроєві, дачні, найголовніші», — радить Наталка Діденко.
Нагадаємо, синоптики прогнозують, що погода в Україні на Великдень, 20 квітня 2025 року, обіцяє бути досить комфортною, хоча з певними погодними нюансами. За тиждень до свята буде прохолодна погода.
На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ПРОГНОЗ СИНОПТИКІВ: чим потішить українців початок квітня?