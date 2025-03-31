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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
667
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1 хв

Коли до України прийде справжня весна: синоптикиня назвала дати

Погодні метаморфози продовжують дивувати, а стабільне тепло не збирається встановлюватися найближчими днями.

Автор публікації
Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Цьогоріч погода дивує своєю мінливістю

Цьогоріч погода дивує своєю мінливістю / © Pixabay

Робочий тиждень розпочнеться в Україні з прохолодної та похмурої погоди.

Коли прийде справжнє весняне тепло - в етері телемарафону розповіла синоптикиня "Українського гідрометцентру" Наталія Птуха.

"Квітень у нас розпочинається досить такою спокійною погодою, відносно весняною з температурними показниками вночі від 2 до 9 тепла, на півдні країни до плюс 11, а денні максимуми становитимуть 8-15 градусів", - сказала вона.

За її даними, така температура збережеться переважно у середу, четвер, п'ятницю.

Також варто звернути увагу, що сьогодні, завтра, післязавтра часом йтиме дощ.

"Вихідними за розрахунками і прогнозами, які є на сьогоднішній день, очікуємо затік холодного повітря з північного заходу. Переважно це буде стосуватися західних та північних областей, частково центральних", - додала вона.

Коли до України вже прийде стабільне весняне тепло

"Поки що, за рахунками прогнозами, які є на сьогоднішній день, то це зниження, яке очікуємо вихідними, до 9 квітня, в принципі, воно, скоріш за все, протримається. Це невисокі температурні показники, і вже певне зрушення, знову ж таки, в більш весняні температури буде після 9 квітня", - уточнила вона.

Раніше синоптики повідомили, якою погодою закінчиться березень. Більше про це читайте у новині.

Дата публікації
Кількість переглядів
667
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